Francisco Estepa: "No queda tiempo y de momento solo está la oferta de Infinity"

El administrador judicial y concursal del Córdoba CF, Francisco Estepa, ha dejado claro en la SER que de momento solo hay una oferta cerrada (y autorizada por el juez de lo mercantil) para hacerse con la unidad productiva del club: La oferta de Infinity. El resto son ofrecimientos que solo se han quedado en palabras “pero que no han venido con el dinero por delante, que es lo primero que hay que hacer. No hay tiempo y lo que hace falta con urgencia es dinero. La solicitud de venta se hizo en unas circunstancias que no han cambiado. Por mucho que muchos digan otras cosas, los únicos que han depositado el dinero son los representantes del fondo Infinity. Menos declaraciones y más enseñar el dinero. Si viene alguien y lo hace, dentro de la ley, todo se puede hablar”, afirmó Estepa en Ser Deportivos. Puedes escuchar el audio aquí.

La fecha tope la marcarán las circunstancias porque apenas hay tiempo ya. No hay margen. “Estamos ya en los últimos minutos de la prórroga en este partido”, afirmó Estepa, quien aseguró que la semana que viene se tiene que solventar definitivamente esta situación.

Francisco Estepa también afirmó que el club tiene más de 80 trabajadores que llevan tres meses sin cobrar nóminas y “sería conveniente apagar los egos y pensar en toda esa gente también. Yo me siento con quien haga falta pero no para perder el tiempo”, concluyó.