José María Garzón: "Yo soy un mero gerente, el proyecto es de todos"

José María Garzón se ha convertido en el nuevo empresario de la Plaza de toros de Los Califas para los próximos cinco años. Garzón natural de Sevilla aterriza en Córdoba con la ilusión de levantar la situación que atraviesa la afición cordobesa.

En el acto de rúbrica del contrato con la propiedad de Los Califas, Garzón se ha mostrado cauto y asegundado que “yo soy el empresario, pero esto es algo de todos. El proyecto de Lances de Futuro es un proyecto de todos, yo soy un mero gerente, y espero que este proyecto sea no solo un proyecto de cinco años, si no que sean muchos años los que podamos estar aquí”.

Garzón no es la primera vez que intenta hacerse con el coso de Los Califas. El empresario sevillano ha indicado que “esta ciudad me atrae mucho, por la cultura, por la plaza, la cercanía con Sevilla y por ser una plaza de Primera. Me atrae muchísimo”.

Apuntando al futuro y dando una visión positiva, José María Garzón ha afirmado que “yo he llegado a barcos que estaban muy mal como es el caso de Mérida, Granada, Cáceres y, gracias a Dios, los barcos se han reflotado y siguen navegando con buen rumbo. Esa es la ilusión de Córdoba, pero es un proyecto donde todos tenemos que empujar si no es imposible”.

La idea de Lances de Futuro es tener oficina en Córdoba y la próxima semana, el propio José María Garzón se vendrá a Córdoba para empezar a trabajar.