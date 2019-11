En los últimos años se han puesto de moda los e-sports, los deportes de ordenador. O sea, los videojuegos. Seguro que ya han visto que hay mucha gente que se dedica de manera profesional a este deporte que ya mueve muchos millones por todo el mundo.

Esto se lo dicen a mi yo del pasado, cuando tenía 15 años y era un loco de los ordenadores, y no me lo creo. ¿Que te pagan por jugar a videojuegos? ¿Que te puedes hacer mundialmente rico y famoso por darle al joystick? ¿Dónde hay que firmar?

Si es que no se le puede pedir más a un deporte. En primer lugar, se le llama deporte, así que ni tu familia ni tu médico te pueden decir que eres sedentario y no practicas ningún deporte. En segundo lugar, los entrenamientos consisten en...¡jugar a videojuegos! Y en tercer lugar, se trata de un deporte que no requiere ducharse al acabar. ¡Qué más se le puede pedir!

Ahora solo falta que los comentaristas deportivos se reciclen y empiecen a locutar partidas de videojuegos. No estamos tan lejos del Carrusel E-sportivo, tiempo al tiempo. Qué duda cabe.