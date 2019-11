La oposición expone las promesas incumplidas del gobierno municipal

Los tres grupos de la oposición se han enfrentado al debate del estado del municipio con una actitud muy diferente. Aun así, todos han coincidido en destacar el incumplimiento de muchas de las promesas que se habían presentado en años anteriores, un discurso que también pronunciaron los representantes que intervinieron ayer en la primera parte de la sesión.

Vox ha restado valor al acto asegurando que más que un debate se trata de "cinco monólogos con un mitin propagandístico del alcalde". La portavoz de la formación, Amparo Cerdá, ha querido hacerse eco de las denuncias que presentaron ayer los representantes de los consejos y el campo de Elche. Cerdá ha denunciado que el gobierno municipal no ha cumplido con las necesidades de las pedanías. La portavoz de Vox ha pedido "libertad, unidad y progreso" para sentirse orgulloso de ser ilicitano.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Eduardo García-Ontiveros, ha insistido en algunas de las propuestas que recogía en su programa electoral como la reactivación económica de la ciudad, la mejora de las infraestructuras y el espacio público. García-Ontiveros ha explicado la necesidad de acometer trabajos a corto, medio y largo plazo que hagan avanzar al municipio. El portavoz de la formación ha vuelto a defender la ampliación del Centro de Congresos por delante del Auditorio Provincial o el impulso de las pedanías que "ayer ponían un suspenso" a su gestión.

Pablo Ruz ha sido el más contundente relatando, uno tras otro, los proyectos que se comprometieron en la pasada legislatura y que no se han ejecutado. El portavoz del Partido Popular ha indicado que anda se sabe de actuaciones como el Hort del Gat, el Centro de Diseño del Calzado, el Plan Centro o el Pas de Altabix. Ruz sigue insistiendo en que el gobierno municipal está instalado en "la venta de humo constante". Ha pedido a PSOE y Compromís que "no mientan más" y que dejen de anunciar actuaciones que después no pueden cumplir.