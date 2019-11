Mati No y Carles Fluixà, en la convocatoria definitiva de la Selección Valenciana

Los futbolistas del C. D. Eldense, Mati No Garbarino y Carles Fluixà han sido incluidos por el seleccionador autonómico David Gutiérrez “Guti”, en la convocatoria definitiva del combinado de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana para disputar la Primera Fase Nacional de la UEFA Regions Cup que se disputará en la localidad almeriense de Vícar, los próximos 6 (12.00 h contra Andalucía) y 7 de diciembre, contra Asturias.

Mati No Garbarino / Cadena SER

Se da la circunstancia de que el portero titular del Eldense, Carles Fluixà coincidirá en la selección con su hermano, el delantero del Soccer Inter Action Benigànim, Vicent que el pasado domingo se enfrentaron en el estadio Nuevo Pepico Amat de Elda en el partido de liga del Grupo 6 de la Tercera División de fútbol.

La relación completa de los futbolistas seleccionados es esta:

Héctor Micó (Silla C. F.). Juanjo Duco, Kike Torrent, Rubén Ubach y Rafa Gimeno (At. Saguntino). Vicent Fluixà (SIA U. D. Benigànim), Carles Fluixà y Matías No Garbarino (C. D. Eldense), Pablo Coronado y Álvaro Loza (C. D. Acero). Daniele Spiranelli y Roberto Civera (Paterna C. F.). Abraham Peleteiro, Isaac Puig, Carles Siscar y Abel Pérez (U. D. Alzira). Ángel Cano (C. F. Recambios Colón Catarroja) y Ángel Cobo (F. C. Jove Español San Vicente).

Cabe recordar que la UEFA Regions’ Cup solo la pueden disputar selecciones autonómicas o regionales de toda Europa con futbolistas que no tengan contrato profesional.