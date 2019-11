"Había días que no tenía para comer"

Brian Triviño ha puesto punto y final a su etapa como jugador del Xerez CD de la manera más triste posible. El delantero, que regresa a Valencia, reconoce que “ayer-miércoles- fue uno de los días más duros de mi vida, me tengo que ir por temas económicos y con la cabeza muy baja. Lo he dado todo por este club y por este equipo, pero lo que me han hecho a mi no tiene nombre”.

Asegura, en declaraciones a la Cadena SER, que "desde hace mucho tiempo les decía a los directivos que necesitaba dinero, tenía que vivir, pagar luz, piso, agua, tenía que comer y no podía. He tenido que pedirle a mi familia, a amigos e incluso a compañeros, porque había días que no tenía ni para comer”, lamenta.

El ya ex jugador xerecista asegura que “la directiva quería que me quedara, José Manuel el arquitecto me propuso que me quedara en su piso y con los gastos pagados pero ya era muy tarde, he perdido lo que tenía ahorrado y cosas que me tenía que callar por no dejar mal al club”.

Compartía piso con Yeray Morales y Edu Brenes, “ellos están igual, no saben qué hacer, son niños y así no se puede tratar a las personas”.

Se muestra “muy decepcionado” con todo lo que le ha pasado, “porque yo lo he dado todo, el vestuario y la afición son impresionantes y algunos directivos, pero todo lo que yo he pasado no ha sido justo”.

Para obtener la carta de libertad, desvela que “he perdido dos mensualidades que me deben y que tengo que firmar un documento en el que se recoge que si juego en el Grupo X de Tercera División deberé pagar 20.000 euros al Xerez de penalización y aparte me hicieron devolver hasta el último calcetín, me voy sin un recuerdo del equipo, me voy decepcionado con esta gente, eso no se hace”.

Brian Triviño asegura que “lo he pasado muy mal, me sentaba en la cocina y me preguntaba ¿Qué hago? ¿si no tengo nada en la nevera?. Había días que sólo tenía para comer arroz y una pechuga y así mucho tiempo”.