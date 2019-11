La cifra de dependientes que esperan una residencia es de 7.578 personas

Exactamente 7.578 personas estaban a la espera de tener una plaza en un residencia pública o concertada a través de la Comunidad de Madrid, según datos a 30 de septiembre que la Consejería de Políticas Sociales ha facilitado al ser preguntada a través del portal de transparencia. Una cifra casi cuatro veces superior a la que reconocía ese departamento hace unos días cuando hablaban de unas 2.000 personas.

En centros de día la lista de espera es de 3.245 personas y en servicio de ayuda a domicilio de 13.773, mientras que 8.559 personas están pendientes de ser valoradas.

Unos números que evidencian que no se está cumpliendo la Ley de Dependencia. "Lo que hay que hacer es invertir. Invertir en más residencias, en más centros de día, en más servicios de ayuda a domicilio. Está fallando en Madrid el sistema de atención a las personas en situación de dependencia que no se adecua a lo que la exige la ley y a lo que es el derecho de las personas", señala la portavoz socialista de Políticas Sociales, Purificación Causapié.

Desde el PSOE van a pedir la comparecencia del consejero, Alberto Reyero, para que explique cómo se está aplicando la Ley de Dependencia y critican también que los datos enviados al Ministerio de Sanidad sobre las personas pendientes de valorar no reflejan esas más de 8.000 reconocidas a través del portal de transparencia si no apenas 200. "La única explicación posible es que la Consejería envía al Ministerio solo las solicitudes que ya han sido resueltas, por lo tanto, no envía el dato real de solicitudes existentes. Esto lo hace para ocultar la lista de espera", subraya Causapié.

Fuentes de la Consejería de Políticas Sociales atribuyen esa diferencia de números de personas pendientes de valoración a criterios del Ministerio al pedir las cifras y recuerdan que quieren poner en marcha una página web donde se puedan consultar las listas de espera.