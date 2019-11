Lago Junior en La SER: "Así como vamos acabo mi carrera en el Mallorca"

Lago Junior ha sido el protagonista de Ser Deportivos Baleares de este jueves. El costamarfileño no jugó el pasado fin de semana contra el Levante por unas molestias, que a día de hoy ya se han disipado. "Estoy recuperado y esta semana he entrenado con el equipo pero es el míster quien decide. Se sufre mucho más cuando estás fuera del campo" afirma el delantero del Real Mallorca.

El equipo llega con la necesidad de ganar a un rival directo en la zona baja de la clasificación, como es el Real Betis Balompié. Los mallorquines ocupan la decimoséptima posición con catorce puntos y los verdiblancos son decimoquintos, dos puntos más que los bermellones. Lago advierte: "Es un rival más o menos directo, porque están dos puntos por encima de nosotros, pero todos los partidos son de nuestra liga. Nosotros pensamos a corto plazo".

El Mallorca es el único equipo que no ha puntuado como visitante, algo que le preocupa al futbolista. "Todos los partidos fuera de casa hemos estado bien menos en Valladolid. Hay que seguir por esta línea e insistir. Todos han ganado fuera de casa menos nosotros, pero hacemos muchas cosas bien".

El próximo 28 de enero se cumplirán 4 años de su llegada a la isla. El africano reconoce que "nunca imaginaba que el camino fuera tan duro, porque el objetivo era estar en dos años en Primera División y me encontré con 27 años en Segunda B".

En un acto de sinceridad, el jugador del Real Mallorca reconoce que pensó en marcharse:"Quería irme al Oviedo porque me ofrecía un contrato de tres años y casi el doble de lo que ganaba aquí, pero Molango me convenció". El futbolista de Abiyán, ha tenido ofertas importantes durante su estancia en la isla, como la que le llegó el año pasado en el mercado invernal. "El año pasado un club de la segunda división china me ofreció una oferta millonaria, estaban dispuestos a pagar 4 millones, tenía una clausula de 10, pero acababa de nacer mi hija, pensaba en el playoff y la oportunidad de jugar en Primera División".

Respecto a su futuro, Lago es tajante: "Llevaba 4 meses sin marcar un gol y valgo lo mismo que cuando marqué al Real Madrid, mucho más que 20 millones de euros. Así como vamos termino mi carrera en Mallorca".

Para el africano, el gol contra el Real Madrid lo vivió de forma especial porque llevaba 4 meses sin marcar y se sentía cuestionado. "Lo viví mucho porque lo que se dice fuera, por muy fuerte que estés, te afecta a la cabeza. Decían que no tenía nivel para jugar en Primera División".

El delantero del Real Mallorca ha recordado sus inicios en el fútbol y ha agradecido a su padre que le haya inculcado su amor por el fútbol. "Mi padre era un pesado porque me levantaba a las seis de la mañana para entrenar antes de ir al colegio y me obligaba a ver partidos y amar el fútbol. Gracias a él soy profesional. Yo no quería entrenar, quería ser policía". Lago añade una anécdota curiosa con su padre: "Yo entrenaba los miércoles y los sábados y mi padre fue a hablar con el director del colegio para decirle que yo tenía que jugar al fútbol".

El costamarfileño espera este año tener una oportunidad con su selección. "Estoy seguro que llegará porque hay muchos partidos de clasificación. Tienen un gran bloque, pero hay jugadores de la Segunda División de Francia".

Por último, Lago Junior se ha sometido al siguiente cuestionario:



La mejor virtud de Lago Junior es... La velocidad y el baile

Vicente Moreno es... un entrenador importante

Y Manix Mandiola es... un amigo, porque he compartido muchas cosas buenas, mucha confianza, porque he quedado con él para comer, conozco a su familia.

Mi referente ha sido Eto'o, no porque haya jugado en el Mallorca, sino por lo que ha hecho en Europa y su forma de hablar te motiva. Intento copiar a Neymar y Hazard...

Si no hubiese sido futbolista sería...policía

Ser padre es... el mejor regalo del mundo, te cambia todo. Estás enfadado y te cambia la cara

El más tímido del vestuario es... Fran Gámez

De pequeño quería imitar a... Fernando Torres, Eto'o y Hazard

Si tuvieras que elegir entre los gambones rebozados de la suegra o marcar el gol de la permanencia... Tiro el penalti y el rechace lo marca Dani Rodríguez.