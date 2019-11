Manu Lecomte: "En el UCAM Murcia CB trabajamos para mejorar día a día"

Tras la derrota ante el Barça, el UCAM Murcia CB continúa centrado en la semana de entrenamientos para viajar a Manresa este fin de semana: "Hemos estado entrenando bastante duro esta semana. El casi haber ganado el último encuentro no vale para nada. El Baxi Manresa no se encuentra bien en clasificación, pero eso no significa absolutamente nada. Han hecho grandes partidos en los que les ha faltado suerte. Tenemos que ser muy duros y demostrar que podemos ganar", ha dicho Manu Lecomte en la pista del Palacio.

Tras recalar en Murcia a mitad de temporada y estar más integrado en la presente, el belga ha añadido que "si ves el primer partido que jugamos y lo comparas con como jugamos ahora, puedes ver lo que estamos mejorando. En tema de equipo y a nivel personal cada día trabajamos para mejorar". Ha tenido, además, palabras para dos compañeros suyos. Booker, que continúa con molestias en la muñeca y Jarrell Eddie, que se ha adaptado a la perfección a la Liga Endesa: "Askia Booker es muy importante para nosotros. Ha sido el MVP del mes, es uno de los mejores anotadores de la Liga y lo importante es que tanto el equipo como Askia, sigamos mejorando". Sobre Eddie, ha continuado afirmando que "no me sorprende para nada su rendimiento. Es un grandísimo profesional, un grandísimo jugador y es capaz de todavía mucho más de lo que está haciendo".