Los cerrajeros palentinos recomiendan cambiar las cerraduras cuando quedan obsoletas

Según los últimos datos oficiales del Ministerio del Interior de robos con violencia en Palencia en viviendas y comercios han crecido más de un 25% en los 6 primeros meses del año, una circunstancia que, en muchas ocasiones, viene dada por la facilidad para abrir las puertas de entrada, y es que una cerradura que funciona bien no es sinónimo de que sea segura, de hecho dedse la Unión de Cerrajeros de Seguridad recomiendan cambiarlas cada ciertos años ya que tienden a quedarse obsoletas y dejan de ser seguras.

En los años 90 se instalaron numerosas cerraduras de seguridad que, a día de hoy, han perdido toda efectividad (pueden verla en la imagen) son muchos los palentinos que teniendo conocimiento de ello están procediendo a cambiar dichas cerraduras por unas más actuales, y es que la información está corriendo como un reguero de pólvora por internet y, en este caso, es real. Los propios fabricantes han crearon una herramienta, de uso profesional, denominada Magic Key que se adapta perfectamente a este tipo de cerraduras y que se ideó para no destrozar en exceso las puertas en caso de tener que acceder a ellas por parte de un profesional. Sin embargo a día de hoy esta herramienta circula, casi libremente a través de la red, por lo que se están cambiando en numerosos locales. Los profesionales recomiendan hacerlo para lograr una mayor seguridad.

Las oleadas de robos no son nuevas, hace unos años, en caso similar a este, en el País Vasco se produjo una oleada de robos que causó numerosos problemas ya que, al disgusto por los robos se sumaba que, en muchos casos, las aseguradoras no se hicieron responsables porque con una llave similar se abrían las cerraduras sin dejar casi rastro. Actualmente en Palencia se han producido casi 49 robos en vivienda, forzando la cerradura, hasta el pasado mes de junio, unas cifras significativas para una ciudad pequeña y relativamente segura. Sin embargo, toda precaución es poca y la Unión de Cerrajeros de Seguridad recuerda, ahora que vienen fechas festivas, no dejar constancia en redes sociales de la ausencia de nuestros domicilios.