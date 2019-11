Carmona sobre la celebración con Yoda: "La afición debe notar nuestro cariño"

Carmona es un jugador que gusta mucho a la afición. Fue polemizar con las casas de apuestas y a raíz de ahí se metió en el bolsillo a buena parte de la parroquia verdiblanca.

El pasado sábado les devolvió su cariño con la celebración del gol de Yoda, donde llevó al extremo francés a celebrarlo con La Gradona. Carmona lo explica así: "Tenemos que notar el cariño de la afición, pero es importante que ellos noten nuestro cariño también".

Está en un muy buen momento y le ha arrebatado la titularidad a Buñuel. "Me siento con confianza y con ganas de seguir adptántome a lo que me pide el míster. Cuando no me tocaba jugar siempre lo di todo para poder hacerlo", cuenta el lateral diestro racinguista.

Todo esto en una semana en el que el equipo volvía a conocer lo que era conseguir los 3 puntos, algo que "siempre da energía y motivación para el día y día y corregir fallos, fue una buena victoria con nuestra gente", opina el lateral verdiblanco.

Con Ania jugaba más bien poco y con Cristóbal se está haciendo indiscutible. "Para mí son 2 buenos entrenadores, buscan siempre la intensidad en los equipos, cada uno tiene su manera de ver el fútbol, me siento afortunado de haber estado con ambos", responde políticamente correcto Carmona.