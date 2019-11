El eje vertebrador de "What is love? ..." es la melancolía que recorre toda la obra de Chéjov, esa especie de tedio que se sucede antes del desastre. El Mismo Chéjov murino antes de que sucedio todos los grandes desastres del siglo XX, la primera guerra mundial, la revolución rusa, la segunda guerra mundial ... pero suponiendo captar la decadencia de la aristocracia y los terratenientes rusos de antes de la revolución.

La versión de el Principal se traslada al presente, y habla de la melancolía, el amor y el desamor.

Víctor Sánchez Rodríguez y su compañía Wichita Co. son los responsables de Algunos de Los últimos éxitos del teatro español, tales como "Nosotros no nos mataremos con pistolas", "A España no la va a conocer ni la madre que la parió" o "Cuzco" nominados y Premiados en numerosas ocasiones. Hemos hablado con el director de la obra en Radio Valencia.

Radio Valencia

El espectáculo está interpretación miedo Antonio Escámez, Cristina Fernández, Julian Hackenberg, Román Méndez de Hevia, Laura Romero y Gretel Stuyk.

Una boda es la celebración del amor. Ivanov se va a casar con Alexandra, una chica que ha perdido la cabeza por él. Ana, sume anterior mujer, murino despés de una larga Enfermedad. Eugenio, el médico que estaba enamorado de Ana pretende desenmascararlo ante los invitados a la boda. Ivanov es el centro gravitacional de Unos sereno que intentan Encontrar el amor y el sentido de la vida. Pero Ivanov el único que ahora Siente es una melancolía atroz.