Muñoz: "No creo que corramos menos que los rivales, pero nos ganan en competitividad y hay que mejorar"

Vuelve a escuchar el SER Deportivos Alicante del viernes 29 de noviembre con Daniel Rodríguez.

El Hércules recibe este domingo en el Rico Pérez a partir de las 18:00 horas al Olot con la necesidad de sumar los tres puntos tras un último mes de competición que ha llevado a los alicantinos a puestos de descenso. Ha sido una semana muy intensa tras la dolorosa derrota del domingo pasado ante La Nucía y que se reflejó con la pelea entre Moha Traoré y Benja Martínez en un entrenamiento.

El equipo ha entrenado este viernes a puerta cerrada / Hercules CF

El entrenador de Hércules, Jesús Muñoz, ha afirmado este viernes en sala de prensa que el incidente entre ambos jugadores ha quedado atrás y que "son uno más del grupo". "Somos los que somos y tenemos que sacar esto adelante y esa es la única mentalidad".

Muñoz, quien podría ser destituido si el Hércules cosecha un resultado adverso, no quiere pensar más allá del partido ante el Olot. "Es una cosa que no puedo controlar, me he dedicado a preparar el partido con las piedras que hemos tenido durante la semana" y ha añadido que "no pierde energía en este asunto".

El preparador conquense cree que el problema del Hércules no es que "corra menos" que los rivales pero sí ha reconocido que "nos ganan en competitividad" y que hay que mejorar ese aspecto. "En estos dos meses he percibido la sensación de bloqueo y de pesimismo".

El técnico del Hércules cuenta con las bajas de Álvaro Pérez por sanción y de Samuel Llorca, Felipe Alfonso y Jesús Alfaro por lesión. Muchos problemas tiene Muñoz para alinear una defensa de garantías. La principal duda está en quien jugará en el centro de la zaga junto a Pablo Íñiguez. Analizamos la previa con Juan Antonio Carcelén.

El domingo, los aficionados han convocado una concentración en la puerta 0 a la llegada del autobús del Hércules para mostrar su descontento con el rumbo del equipo. La Peña El Chepa ha preparado una pancarta con el lema "Respeto al Escudo". Los peñistas se desmarcan de cualquier acción violenta e irrespetuosa y la protesta se hará de manera pacífica. Nos lo explica Quique Tebar, presidente de la Asociación Herculanos.

En baloncesto, la Fundación Lucentum visita este domingo a partir de las 18:00 horas el Palacio de Riazor para medirse a Leyma Coruña. Los alicantinos han tenido una semana muy larga para preparar el partido después de la derrota del pasado viernes por 93-84 ante Palencia y mañana viajarán en avión hasta Galicia. El técnico del Lucentum, Pedro Rivero, espera un partido muy físico ante los gallegos. Escuchamos las declaraciones del técnico del Lucentum y analizamos la previa con Ramón Juan.

Pedro Rivero, técnico del HLA Alicante / Daniel Rodríguez

En polideportivo, el Balonmano Benidorm se enfrenta esta noche a domicilio a Sinfín a partir de las 20:30. Los alicantinos visitan el pabellón La Albericia después de caer la semana pasada en casa ante Nava. El Benidorm es séptimo con 9 puntos pero con muchos equipos en la zona media baja de la tabla muy cerca. Además, el equipo sénior masculino de Primera Nacional de Agustinos recibe, en La Catedral, a C. Hándbol Vila-Real, en la undécima jornada de Liga, este sábado a las 18:30 horas.