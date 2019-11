Rozada: "Cuando consideren que he tocado fondo, me echaré a un lado"

Hoy el Real Oviedo ha tenido el penúltimo entrenamiento de la semana y será el domingo a las cuatro de la tarde cuando reciba al Rayo Vallecano en el Carlos Tartiere. A diferencia del resto de días, la sesión de esta mañana ha sido en el municipal ovetense y no será hasta mañana sábado cuando conozcamos una convocatoria en la que la principal ausencia será la de Saúl Berjón por cuarta semana consecutiva.

Los azules solo han podido sumar 2 puntos de los últimos 15 puntos y son penúltimos en la tabla. Otro dato negativo es que el Oviedo solo ha ganado 3 partidos de los 17 que van de competición. De hecho la última victoria como local fue hace más de un mes ante el Girona.

Escucha aquí las palabras de Javi Rozada:

En el día de hoy el técnico Javi Rozada pasó por la sala de prensa y analizó la actualidad y las necesidades del conjunto carbayón. Ganar pasa de ser una necesidad casi cuestión de vida o muerte.

"Para nosotros es un partido muy importante. Son 3 puntos que nos tienen que dar la sensación del tramo bueno que tuvimos durante la temporada. Es el más importante que tuvimos hasta ahora. Es vital. Llevamos dos partidos muy malos y los chavales están dolidos. Me preocupan las sensaciones y la victoria", comentó en primer lugar.

"Hubo un momento que se hablaron de otros temas que no son los partidos. Esta semana estoy muy contento porque hemos hablado del Rayo. Tenemos que hacer autocrítica. El equipo en los últimos 5 partidos ha sido un desastre. Ha sido un equipo irreconocible. Esta situación las tenemos que sacar los que estamos. Si esta racha nos sirve para saber cómo afrontar la situación bienvenida sea", afirmó el técnico ovetense haciendo autocrítica.

El equipo reaccionó durante el primer mes del ovetense, pero ahora a vuelta a la mala línea. Rozada explicó que "la primera semana que llegué fue un poco de miedo y ahora está siendo falta de concentración. Es lo que nos ha llevado a esta situación. Detectamos el problema y estoy convencido de que lo haremos de forma distinta".

La principal baja ante el Rayo Vallecano será la de un Saúl Berjón que sigue tocado: "Hablé mucho con Saúl porque es el capitán y es el que tiene que transmitir nuestro mensaje. Hablé mucho con todos durante esta semana. Ha sido un problema de grupo".

Siguiendo con nombres propios, Rozada tuvo palabras para Lucas. El pasado fin de semana no jugó a pesar de ser el único lateral derecho de la convocatoria y hoy ha querido apoyarle: "Va a ser un jugador importante. Vendrá convocado seguro. Quiero demostrarle mi confianza, lo que tiene que hacer es seguir entrenando como lo está haciendo".

"El tema de Carlos Hernández fue estrictamente deportivo. Consideramos que Javi el día del Almería lo hizo bien y yo quería darle un paso más. Prefiero llevar cambios de arriba donde puedas cambiar el partido, que atrás, que nos los haría salvo lesión", explicó a ser preguntado por la ausencia del central andaluz en la pasada convocatoria.

Una nueva derrota ante el Rayo podría poner en una situación muy complicada a Rozada, pero es algo que entiende: "Siempre dije que mi responsabilidad era doble. Es normal que cuando no ganes se hable de mi situación, pero eso no me preocupa. El día que consideren que el entrenador ha tocado fondo yo me echaré a un lado. Prefiero que se hable de eso que de los jugadores, como ocurre con Lolo. Me parece injusto que se digan cosas de él que no son. Es un jugador del que no se puede rajar porque pone todo al servicio del equipo".