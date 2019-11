Cervera sobre su renovación: "Veo que sigue sin ser prioritario. Arias no me dijo lo contrario"

Álvaro Cervera habla de nuevo sobre su renovación. El tema parecía aparcado, pero las informaciones aparecidas en las últimas horas ponen de nuevo el tema sobre la mesa. El entrenador amarillo cuenta en qué estado se encuentra su renovación: en punto muerto.

“Tuve un encuentro con el presidente hace unas semanas, pero el director deportivo dijo hace cuatro o cinco semanas que no era prioritario y que se alargaría en el tiempo, pues la misma situación”, dice el entrenador explicando el encuentro con el presidente.

Cervera explica cuáles son sus sensaciones tras hablar con Vizcaíno. “Yo tuve un encuentro con el presidente porque con él he tenido muchos encuentros, y desencuentros (apostilla el entrenador) y nos reunimos, pero me sigo agarrando a lo mismo a que el director deportivo. Dijo que no era prioritario y que se alargaría en el tiempo y no veo que esto coja otra dirección, sigue sin ser prioritario y tal, pero mi intención y mi idea siempre es quedarme aquí”.

Preguntado por una posible mal interpretación de las palabras del director deportivo, el entrenador aclara: “No las escuché, sólo las leí, pero nunca me dijo él lo contrario, entonces… ahí quedó”.