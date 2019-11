Pacheta: "No es lo mismo lograr objetivos por ilusión que por obligación"

El entrenador del Elche Club de Fútbol, Pacheta, ha calificado el encuentro ante el Racing de Santander como "el partido de la ilusión". La cita es el domingo 1 de diciembre a las 18.00 horas en el Martínez Valero.

El técnico franjiverde ha explicado que "no es lo mismo conseguir los objetivos por ilusión que por obligación. No nos podemos equivocar porque cuando nos creamos más de lo que somos no aceptaremos los momentos de crisis, que llegarán, y nos vamos a la mierda. Por tanto, nuestro camino es la ambición y la ilusión controlada".

Pacheta ha comentado que "estamos en un momento estupendo y además tenemos un vestuario alegre, honesto y trabajador. Yo soy feliz con los jugadores que tengo. Si he de tirar con ellos hasta el 30 de junio no tengo ningún problema. Ahora somos un equipo alegre y así debemos continuar".

Cuando se le preguntó por la opción de que el argentino Bragarnik, representante de Diego Maradona, pueda convertirse en el nuevo propietario, Pacheta dijo que "no me voy a desgastar en este asunto porque no depende de mí. De lo que puedo ocuparme es de que sigamos siendo estables, que compitamos bien y pensar solo en nuestro rival, el Racing, sin duda un muy buen equipo".

El entrenador del Elche tiene a toda la plantilla disponible por segunda semana consecutiva. El extremo Fidel Chaves ha superado una sobrecarga muscular y entrará en la convocatoria. Por otra parte, el canterano Óscar Gil Regaño ha ampliado su vinculación con el Club ilicitano hasta 2022 con una mejora de su contrato y una cláusula liberatoria de cuatro millones de euros.