El PP de Gandia denuncia la permisividad en el acceso de vehículos a las calles peatonales del centro histórico

El PP de Gandia ha denunciado la permisividad que existe en algunas zonas peatonales en el acceso de vehículos a calles del centro histórico, con conductores que pasan o aparcan desde primera hora sin ni siquiera ser vecinos. Los populares plantean que el flujo de tráfico en algunas calles, como por ejemplo Sant Francesc de Borja, es exagerado sobre las 9:00h de la mañana, a pesar de ser una vía por la que pasan centenares de escolares camino a los diversos centros educativos, ubicados en un radio de menos de 500 metros.

Advierten los populares de que el sistema de pivotes hidráulicos se ha demostrado como insuficiente para controlar ciertas prácticas, por lo que piden recuperar un proyecto que el Gobierno local anunciaba durante la legislatura pasada: la instalación de cámaras de seguridad en los accesos para evitar que circulen vehículos no autorizados o fuera del horario permitido.

Soler plantea que los vehículos no autorizados solo evitan entrar por Sant Francesc de Borja cuando se habilita un dispositivo con agentes de la Policía Local de forma presencial, que no permiten el paso de estos coches en unos momentos en que los escolares se dirigen o regresan de los colegios. Ante esta situación, señala el popular que son contradictorios los anuncios y campañas que desarrolla el Ayuntamiento de Gandia para contar con "itinerarios seguros",cuando después no ataja la conducta de ciertos conductores.