"No pienso en otra cosa que no sea en ganar"

El Xerez CD recibirá este domingo en La Granja al líder de la categoría, el Salerm Puente Genil de Diego Caro. Juan Carlos Gómez, técnico azulino, no esconde la dificultad del encuentro, porque se enfrenta a un rival que “lleva ocho meses marcando fuera de casa”.

Al preparador cordobés, no le sorprende que el Puente Genil esté en lo más alto de la tabla, “porque es un equipo que tenía muchos mimbres en pretemporada para estar donde está ahora mismo, se ha reforzado muy bien este año y están ahí por méritos propios”.

El Xerez CD está “preparado” – subraya Gómez-, “para jugar el partido que toque, sea cual sea su posición en la tabla. No vamos a pensar que son los líderes, pensamos en que viene un equipo más, que es bueno y que hace muchas cosas bien sobre todo fuera de casa. No se me pasa por la cabeza pensar en no ganar, si yo pienso en eso mal vamos”.

La semana de entrenamientos ha ido “bien” y el ambiente en el vestuario “es bueno, a pesar de que perdimos en Gerena por un accidente. Hemos trabajado para intentar contrarrestar lo que tienen ellos e intentar hacerles daño donde sabemos que tienen debilidades, tienen puntos débiles y eso es lo que tenemos que explotar el domingo”