El Ayuntamiento se ahorrará 80.000 euros al año con un nuevo préstamo, para atender las sentencias por temas que vienen del gobierno de PP e IU

Rescatamos el resto de las propuestas y temas tratados en la sesión ordinaria del Pleno Municipal del Ayuntamiento de Jódar, el pasado martes, 26 de noviembre.

Se incluía, con carácter de urgencia, al margen del orden del día previsto inicialmente, la modificación de las condiciones del préstamo suscrito, en su día, por el Ayuntamiento de Jódar, para atender sentencias judiciales, por procesos que venían del equipo de gobierno de gobierno de PP e IU.

La alcaldesa, M.ª Teresa García, explicaba la propuesta, que el actual está suscrito hasta 2.027, con más de 150.000 euros al año, a un 0,76 % de interés. Con las nuevas condiciones, el interés se baja al 0,50 % con el pago de en torno a 70.000 euros al año, pero hasta 2.037.

La propuesta se aprobaba con el voto de C’s, PP, Podemos y PSOE, la abstención de IU, esta sin ninguna argumentación de la abstención del voto de IU, por, en ese pleno, portavoz Mateo Justicia. Se rompía la unidad de acción y de voto entre IU y Podemos.

Apenas unos minutos después el otro concejal del mismo grupo, José Padilla, en el apartado de ruegos y preguntas, insistía sobre el mismo tema.

A lo respondía el propio concejal de Hacienda, José Luis Hidalgo, recordando que se podrán invertir, cada año, 80.000 euros más en el municipio.

Con el actual préstamo, al 0,76 % y hasta 2.027, el Ayuntamiento de Jódar tendría que hacer frente a 1.200.000 €uros. Con las nuevas condiciones, el interés se baja al 0,50 % con el pago de en torno a 70.000 euros al año, pero hasta 2037, así el ayuntamiento tendría que pagar 1.260.000 €uros, eso sí, distribuidos en 18 años.

Orden del día

Además de la propuesta de nombramiento de Hija Predilecta y Escudo de Oro de la Ciudad a Gema Jiménez, se aprobaban todos los puntos incluidos en el orden del día.

En primer lugar, la modificación del acuerdo, en el pleno de 27 de septiembre, sobre adenda al convenio tipo de delegación de facultades en materia de gestión tributaria, a la Diputación Provincial de Jaén, “…Al no interpretarse bien las facultades a delegar…”, se aprobaba con los votos de PSOE, PP y Ciudadanos, abstención de IU y Podemos, a pesar, según explicaba el concejal de Hacienda, José Luis Hidalgo, “Va a permitir no subir el impuesto de vehículos durante 4 años”.

Se aprobaban por unanimidad, con el voto a favor de todos los grupos, la disolución de la Unidad Territorial de Desarrollo Local y Tecnológico – Consorcio Sierra Mágina, las modificaciones de las subvenciones concedidas, en su día a Moto-Club Galduriense y Jódar C.F., adaptándose a los gastos realmente justificados, por debajo de los aprobados. Moto-Club a los 10.888,82 €., por 11.000, inicialmente. Y el Jódar C.F., 7.045,20 €., por los 10.000 aprobados en su día, para el segundo tramo de la temporada 2.018/19.

Así mismo, también se aprobó la subvención al Jódar C.F. para la actual temporada, 2.019/20, que asciende a un total de 20.000 €..

Mociones

La primera de ellas, presentada por el Grupo Socialista, la defendía la concejala de Igualdad, Paqui Marcos, en torno al ‘Día Internacional Contra la Violencia hacia las Mujeres’, precisamente se le hacía entrega a todos los miembros de la corporación un kit subvencionado por el Pacto de Estado.

Marcos en el contenido de su intervención, dentro de los argumentos de la moción, hacía referencia, “… Contamos, desde el año 2.017, con un ‘Pacto de Estado Contra la Violencia de Género’, aprobado, por unanimidad por el Congreso de los Diputados. A pesar del consenso alcanzado, la inacción del anterior gobierno del PP supuso que casi un año después de su aprobación, apenas se hubiera puesto en marcha. El gobierno socialista se encontró con cuestiones que tenían un carácter apremiante, y cuya implementación fue aprobada en la mayor brevedad posible, a través de un Decreto Ley… En un periodo inferior a dos años, el gobierno del PSOE ha puesto en marcha el 82 % de las medidas del Pacto de Estado, demostrando así su compromiso por la igualdad… En Andalucía se alcanzaron consensos políticos y sociales… Desde la llegada al gobierno de las derechas, está todo por hacer en esta materia. El balance, en materia de Violencia de Género, no puede ser ni más frustrante, ni más preocupante. El presupuesto de 2.019 de la Junta de Andalucía, utilizó los créditos del Pacto de Estado para ahorrar la aportación de fondos de la propia comunidad autónoma, algo que se repite en el proyecto de presupuestos para 2.020, además de un recorte que asciende a 1,4 millones en los créditos destinados a la igualdad y contra la violencia de género…”.

La moción era aprobada, inicialmente por Ciudadanos, Podemos, Izquierda Unida y PSOE, con la abstención del PP, que hacía una llamada para retirar las alusiones políticas y aprobar la declaración institucional aprobada por las ocho diputaciones provinciales de Andalucía, y así lo aceptaba el grupo socialista que había sido que había planteado la moción. Por lo que se aprobó también por unanimidad, con el voto de todos los grupos.

La segunda moción, también desde el Grupo Socialista, la defendía el concejal de Educación, Enrique Yerves, ante la supresión de 31 unidades al inicio de este curso, por parte del nuevo gobierno de la Junta de Andalucía, ‘En defensa de los colegios públicos rurales en Andalucía’, “… Los colegios rurales han sido un elemento fundamental en el arraigo y desarrollo local de las localidades más pequeñas en Andalucía, ofreciendo una oportunidad para su alumnado, con una educación atractiva, moderna, inclusiva y de calidad… El pleno del Ayuntamiento de Jódar insta al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía:

1. Defender la Enseñanza Pública en general, y en concreto los Centros Públicos rurales como un servicio público a la ciudadanía de los municipios de Andalucía, y no justificarlos en términos de rentabilidad económica para el cierre de líneas y unidades en las escuelas rurales de nuestra Comunidad.

2. Reabrir cada una de las líneas, unidades y centros recogidos en la Orden de 30 de julio de 2019, para su supresión.

3. Apoyar el excelente papel que desempeñan los Centros Públicos Rurales en nuestra Comunidad Autónoma, así como el de sus docentes, dotando y no suprimiendo las unidades y líneas que funcionaban en el curso 2018-2019 y manteniendo la dotación de profesoras y profesores necesarios para su óptimo funcionamiento.

4. Defender el papel de los Centros Públicos Rurales andaluces como elemento esencial para evitar la despoblación de nuestros municipios y su contribución para el desarrollo y sostenibilidad de los mismos, dotando de unidades y líneas en los centros públicos escolares de estos municipios rurales, incluso en aquellos casos en los que no sea rentable su mantenimiento.

5. Reconocer el fomento que de la igualdad de oportunidades realizan los Centros Públicos Rurales en Andalucía, ya que permiten el acceso a la educación de nuestras niñas y niños, con independencia de las condiciones de residencia y ubicación.

6. Evitar el cierre de unidades en los Centros Públicos Rurales de nuestra Comunidad Autónoma, ya sea de forma real o de “facto” -impidiendo la matriculación de su alumnado.

7. Proporcionar los medios materiales y los recursos profesionales y de apoyos necesarios para el mantenimiento de los Colegios Públicos Rurales en el Proyecto de Ley del Presupuesto de la Comunidad Autónoma para 2020 y en los siguientes, con el objetivo de blindar los Colegios Públicos rurales de Andalucía y la educación pública en nuestra Comunidad…

Mucho más allá de la rentabilidad económica, hay que tener en cuenta que en muchos casos, se tratan de núcleos de población aislados que provoca los desplazamientos de los alumnos de hasta cincuenta kilómetros e incluso ha supuesto el traslado de la familia completa, con el abandono de su población de residencia…”.

La portavoz de Ciudadanos, Josefina Cano, votaba a favor, entendiendo que “… El medio rural tiene más importancia de la que nosotros le estamos dando, y medir la educación de los niños por una rentabilidad económica, me parece muy equivocado. Estas mismas escuelas pueden evitar que sigan despoblándose esos municipios, que cada vez son más. Quitar las escuelas rurales me parece nefasto, para nuestra sociedad…”.

El portavoz del PP, Juan Ruiz, se extrañaba del voto a favor de la concejala de Ciudadanos, al ser su partido el que tiene las competencias, y defendía que el actual gobierno de la Junta de Andalucía, ha hecho la mayor inversión en la educación pública, y consideraba la moción demagógica, al defenderla el partido que ha estado gobernando 40 años la Junta de Andalucía, “… La educación pública hay que seguir favoreciéndola, pero no demonizando otro tipo, como la concertada… El gobierno de Juanma Moreno ha traído los presupuestos con más inversión en la educación pública, en la que se ha dotado con más de 200 millones de euros, para la educación pública de calidad en Andalucía, y se va a subir en los próximos presupuestos, de 2.020… Estoy, totalmente, de acuerdo en que la educación se tiene que promover más en sitios más complicados y en zonas rurales diseminadas, en eso si estaríamos de acuerdo… ”. Pese a lo cual no llega a votar que NO a la moción, solo se abstiene.

Podemos e IU votaron a favor de la moción, el portavoz de Podemos, Agustín Barroso, pese “… No sabemos quién tiene la culpa… Lo que sí sabemos es que se necesitan esos colegios rurales para acabar con la despoblación, que se necesita una enseñanza pública, lo primero que hay que mirar el bienestar de esos niños, para que no tengan que hacer 50 kilómetros…”.

El portavoz de Izquierda Unida, Mateo Justicia, afirmaba, “… La despoblación, en las zonas rurales, está claro que, durante muchos años, y la consecuencia se está pasando ahora, es por la falta de inversión en las zonas rurales. Es normal que, ahora, este pasando lo que está pasando. Creo que hay que ponerse a trabajar, para la inversión en todas esas zonas rurales y fomentar la escolaridad en esas zonas rurales…”.

Por su parte la alcaldesa, M.ª Teresa García, en su intervención, recordaba la situación de los comedores escolares en la provincia y concretaba en el del colegio Dr. Fleming, “… Que se lo digan a las madres y padres de los 37 colegios que habéis dejado sin comedor, eso no ha pasado nunca, en los 37 años de gobierno socialista. Un pueblo sin colegio es un pueblo apagado, cierras un pueblo directamente. Y vosotros habéis cerrado los colegios… En Jódar tenemos un comedor todavía cerrado, que el ayuntamiento hizo una inversión y ahí lo tenemos cerrado, esperando a la delegación…”.

Ruegos y preguntas

El portavoz del PP, JUan Ruiz, preguntaba por el certificado de terminación de obra del comedor habilitado por el Ayuntamiento de Jódar en el colegio Dr. Fleming y por la fecha del convenio urbanístico suscrito con la empresa COVIAL en la UE 1 (Las Palmeras), justificando que el todavía no estaba en el Ayuntamiento de Jódar, en el pacto de gobierno PP-IU.

El portavoz de Podemos, Agustín Barroso, lo hacía sobre el estado de la Pista de Atletismo y el Plan de Empleo para las mujeres que no tengan acceso a la campaña de aceituna.

El concejal de IU, José Padilla, preguntaba, además de por las modificaciones del préstamo aprobado con anterioridad, por las supuestas reuniones con el delegado territorial de la Junta sobre el proyecto de la Residencia de Mayores.

Cuestiones, todas, a las que contestaba tanto la alcaldesa como el concejal de Hacienda.

El último turno de la sesión era para el concejal de Hacienda y exalcalde, José Luis Hidalgo, que se mostraba especialmente contundente en torno al posicionamiento de IU y Podemos sobre la denuncia interpuesta contra él y la solicitud de un pleno extraordinario, para la constitución de investigación. Hidalgo instaba a la celebración de un pleno en el que se diera a conocer todos los datos, incluso sobre sus datos personales, y demostrar la vinculación entre esas fuerzas políticas con una organización ultraderechistas, esta, a su vez, relacionada con unos vecinos de Jódar, con los que el Ayuntamiento de Jódar mantiene un expediente por la usurpación de unos terrenos públicos, “… Se ha intentado hacer un chantaje, claro, y con difamación pública, contra mi persona, sin precedentes en la historia de Jódar. Pido a la alcaldesa que se convoque un pleno o que se incluya en un punto del orden del día, el punto necesario para dar cuenta sobre una denuncia falsa, miserable, que se puso contra mi persona, y contra muchos trabajadores de este ayuntamiento, por parte de una persona vinculada a un sindicato de ultraderecha, con la que han colaborado, activamente, miembros de partidos que, aquí en Jódar, se dice de izquierdas… Incluso autorizó que se hagan públicos datos de carácter personal, para que se sepa la verdad y se conozcan las canalladas de esa gente que se han unido. Pido que toda la documentación, toda la que se ha facilitado al juzgado, para desmontar esta mentira, esta patraña, se ponga a disposición de los grupos políticos, para que queden en evidencia. Han estado íntimamente relacionados y manteniendo reuniones con esa gente de ultraderecha y son los verdaderos instigadores de esta denuncia falsa. Documentación que ya ha demostrado en el juzgado la falsedad y la mezquindad de esta canallada, que ha sido un intento de golpe de estado. En el juzgado ya se ha demostrado y ahora se puede hacer todo público, para que, algunos y algunas, no sepan dónde meterse, cuando vengan a este pleno… Se han aliado con quién tiene un expediente por usurpar terrenos municipales, se han aliado con el hijo de quién usurpa estos terrenos municipales, quién los ocupa, para depósitos de riego ilegales… Se han aliado con un abogado que también le ha presentado denuncias falsas al propio Pablo Iglesias, a su jefe… Quedará demostrado que este abogado se reunió, aquí en Jódar, con esos que se dicen de izquierdas, en la Semana Santa de 2.018, en la casa de los que ocuparon esos terrenos municipales, fueron como borreguillos, a aliarse con él, a ver como quitaban a Hidalgo de en medio… Quedará demostrado que llegaron al acuerdo de poner una denuncia falsa contra trabajadores de este ayuntamiento, meten a medio ayuntamiento: policía, secretaria, interventor, trabajadores de intervención, trabajadores de secretaría, inspector de rentas y, por supuesto, contra mí, contra todos los que intervenían en ese expediente, para recuperar esos terrenos del pueblo. Con un intento de amedrentar a los funcionarios, de asustar… Año y medio han estado mareando al juzgado, hoy acusando de una cosa, mañana de otra, todo absolutamente falso, miserable y torpe… Igualmente ha intentado amedrentar y amenazar a los presidentes de las comunidades de regantes de ‘La Cristalina’ y ‘Los Llanos’, a los cuales les ha puesto otra querella, para que dejen de regar inmediatamente…”.