Fiscalía pide que la investigación contra Valcárcel la asuma el Juzgado del caso

La Fiscalía ha pedido que las diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción número Uno de esta ciudad contra el expresidente del gobierno regional y exvicepresidente del Parlamento Europeo, Ramón Luis Valcárcel, pasen al número Cinco, por ser este el primero que comenzó a investigar los presuntos delitos que se abrían cometido en torno a las obras de la desalinizadora de Escombreras en Cartagena.

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia (TSJRM) ha hecho esas manifestaciones durante la vista que se ha desarrollado en la Audiencia Provincial de Murcia, que deberá determinar qué juzgado es el competente para investigar a Valcárcel tras la denuncia presentada contra el mismo por el ministerio público el pasado julio.

Durante el acto, la representante del ministerio fiscal ha añadido que, no obstante, no se opondría a que la Audiencia declarara competente al Juzgado número Uno, que fue el que hace ahora un mes acordó abrir diligencias previas contra el ex mandatario regional a la espera de que se resolviera quién debía asumir definitivamente esa causa.

Para la fiscal del caso, en contra del criterio sostenido por la titular del Juzgado número Cinco, que se ha declarado no competente para asumir la investigación, nada impide que pueda abrir una pieza separada dentro de la causa principal que ya instruye desde hace tiempo contra varios investigados, entre ellos, el ex consejero regional de Agricultura y Agua Antonio Cerdá.

La apertura de esa pieza separada, ha añadido, no dilata ni entorpece la tramitación de la causa principal, para añadir que, por el contrario, es lo aconsejable por razones de economía procesal.

La resolución de esta cuestión de competencia, ha señalado, no constituye una cuestión jurídica, sino una cuestión de normas de reparto de los asuntos entre los distintos juzgados de instrucción.

Para la representante de la acusación estatal, nada impide tampoco abrir esa investigación, al considerar que no es aplicable el artículo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que limita a seis meses el plazo de investigación si antes no se pide la declaración de la causa como compleja.

En la vista ha intervenido también el letrado Diego de Ramón, que se ha adherido a lo manifestado por la fiscal.

En la denuncia presentada contra Ramón Luis Valcárcel el pasado julio, la fiscal pidió que se le llamara a declarar como investigado por los presuntos delitos de prevaricación continuada, malversación de caudales públicos, fraude y fraude de subvención, además de reclamar la declaración de complejidad.

El auto del Juzgado de Instrucción número Uno de Murcia, notificado a finales del pasado octubre, acordó admitir a trámite la denuncia, a falta de lo que resolviera la Audiencia Provincial sobre la cuestión de competencia.

Además, acordó dirigirse al Juzgado número Cinco para que le remitiera testimonio de las actuaciones seguidas en el mismo, para concluir que una vez recibido aquel acordaría lo que procediera.