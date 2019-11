Adrián Hernández avisa del peligro de Villarrubia: "Por tener césped artificial se pone etiqueta de que no sabes jugar y ellos juegan y mucho"

El Real Murcia afrontra su cita del fin de semana ante el Villarrubia lejos de Nueva Condomina. Un campo complicado, de césped artificial y de dimensiones reducidas: "Es un campo de dimensiones reducidas y por el tipo de césped artificial, pero esto es fútbol no me gustan las excusas y vamos en las mismas condiciones que ellos. Tenemos la intención de traernos los tres puntos", ha dicho Adrián Hernández. El técnico ha continuado avisando del peligro del rival proque "Villarrubia manda en muchos registros, domina bien el balón y tiempo del partido, pero les pasa como a nosotros, les penalizan las áreas. Veo a Villarrubia y césped artificial y tenemos la etiqueta de que es un equipo que no juega al fútbol, más allá de hacer juego directo".

Sobre la posible convocatoria de gente del Real Murcia Imperial, el técnico grana no tiene duda de la plantilla del primer equipo y pide paciencia para los más jóvenes: "Somos 23 futbolistas en primera plantilla. Los del Imperial me encantan, lo saben todos. Pero hay 23 espartanos jugando bien. Tenemos que competir con las armas que tenemos. El tipo de bote y el césped puede marcar. Se tiene que imponer el modelo de juego. Nos llevaremos los tres puntos y si no, fracasaremos, pero no entra esa palabra en nuestro diccionario", ha afirmado.

La técnica y tónica a seguir por el conjunto pimentonero de cara a este fin de semana es clave para el devenir de la liga dentro del vestuario: "Villarrubia es el momento idílico para retomar la victoria fuera de casa". Necesitamos sumar de tres para paliar las cuatro últimas jornadas donde nos hemos dejado puntos. Tenemos que ser capaces de imponer nuestro juego. Es un equipo que juega mejor de lo que dice la clasificación. Nosotros intentamos transmitir concentración, tener una ubicación idónea, hemos trabajado la faceta defensiva, que nos está costando más que la ofensiva", ha reflejado el entrenador.

Se ha mostrado muy prudente con la ambición del equipo, por lo que ha continuado aclarando que "con sacar los tres puntos, estamos deseando ver los 20 puntos a nivel psicológico. Como empecemos a mirar más de dos semanas más nos equivocaremos. Hay tanta igualdad en el fútbol que si no estás concentrado, caes y no das la talla. Diciembre es el mes del amor, nada me asusta. Vamos a intentar conseguir algo bonito, tener estos partidos es lo que quiere un futbolista. Yo me los llevaba a jugar Balsicas - Churra, vaya discursos tenía que dar para motivar a los futbolistas, los tenía que llamar para que la noche anterior no salieran de fiesta", ha finalizado Adrián Hernández.