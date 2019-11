Miguel Rivera: "En el UCAM Murcia CF tenemos la rebeldía constante de querer superarnos"

El UCAM Murcia CF recibe el domingo a las once al Talavera en La Condomina. En la previa al partido, el técnico Miguel Rrivera ha comenzado por valorar el último fichaje universitario, Unai Albizua: "Andábamos justos en la línea defensiva, las lesiones también nos han dejado que los compañeros fueran los justos. Teníamos varias opciones y dentro de una de ellas, esta nos daba garantías y fiabilidad. Unai cubría todos los requisitos, incluyendo que es un hombre de la casa", ha dicho Rivera.

Sobre cómo está el equipo de cara a la jornada, ha añadido que "es cuestión de ver cómo llegamos todos. Después de lo de San Fernando tenemos un grato recuerdo de lo que somos capaces, esto es día a día. Hicimos un partidazo y nos faltó el gol de siempre. Talavera es un equipo al que respetar, el respeto te hace competir al máximo nivel, no miedo. Cualquier equipo es capaz de superarte. Tiene una estructura defensiva sólida, las banda la suben mucho y los extremos se convierten en interiores. Tenemos ilusión de seguir creciendo como equipo cuando no hay balón, pero sobre todo estamos creciendo en la posesión".

La asignatura pendiente del gol -10 en 14 partidos- no supone un problema para Rivera, que insiste en la idea de que al final la pelota acabará entrando: "No nos fustigamos con el gol, el problema sería si la estadística del gol fuera por no llegar a puerta. Tal y como lo estamos haciendo, hemos crecido. Éramos peor equipo, pero es una tarea difícil. En ello estamos, tenemos claro que cada día estamos más cerca del gol. Esto va a ser por trabajo e insistencia. Tenemos esa rebeldía constante de querer superarnos", ha apostillado.