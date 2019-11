El alcalde de Palencia Mario Simón ha sido aplaudido por primera vez en un acto público por parte de los ciudadanos. Era tal su alegría que invito a todos los asistentes a un pucherito de alubias de Saldaña.

La Secretaria General del PSOE palentino Mirian Andrés ha comenzado a trabajar en una empresa. En declaraciones a la prensa ha manifestado que necesitaba experimentar como se siente un ciudadano normal que no vive de la política. Emocionada, afirmaba que se sentía como una niña en su primer día de colegio.

El antiguo alcalde Palencia Alfonso Polanco ha donado parte de su nuevo sueldo a una ONG. Dice que quería solidarizarse con el nuevo alcalde y recibir la misma cantidad económica. Con la cabeza bien alta afirmaba que está en política para servir a la gente.

En una asamblea de cerca de 500 personas las bases de Ganemos han decidido visitar todos los domicilios de los palentinos. De dos en dos, como los testigos de Jehová, llamarán a nuestras casas para saber celebrar pequeñas asambleas abiertas en nuestros salones de TV. Puede usted aviar a su suegra para debatir sobre los problemas que más le preocupan y enfadan.

Después de viajar a China la concejala de Vox Sonia Lalanda, visitará diversos países de África para ver cómo vive la gente más pobre y necesitada. Realizará un viaje en patera para conocer porque estas personas quieren venir a nuestro país. Estos días está realizando ejercicios físicos en un conocido gimnasio para poder saltar las vallas de Melilla.

El Rey ha obligado a nuestros representantes legislativos a no salir del congreso. Les ha castigado sin dietas, ni móviles, ni tabletas. 24 horas después ya tenemos gobierno. Los grandes partidos han dejado a un lado sus diferencias y han decidido formar un gobierno con personas nuevas, integras, sin mancha de corrupción que no defienden su ego personal o su sillón.

Nuestros Parlamentarios han pactado también las grandes reformas que necesita nuestra nación: educación, sanidad, políticas sociales, empleo justo… El rey ha decidido continuar con estos encierros para que el país funcione.

Esta emisora ha organizado Ser Educados. Durante varias semanas, varios profesores de Lengua Española enseñarán a algunos oyentes a escribir, a no cometer faltas de ortografía, a no insultar en las redes sociales, a tratar con respeto al diferente. Ya no quedan plazas. Los ultras de todas las tendencias se han apuntado a esta interesante propuesta.

El Parlamento Español ha aprobado una ley en la que obliga a realizar en todas las instituciones de nuestra nación declaraciones contra la Violencia Machista y en favor de los Derechos de la Infancia. Se quiere evitar los acontecimientos grotescos que hemos contemplado durante estos días en diversas instituciones.

Queridos oyentes. Es el cuarto comentario de este tipo que hago desde que colaboro en Radio Palencia. Tenemos un problema cada vez mayor. Las verdades se han convertido en mentiras y las mentiras en verdades. Hemos cambiado el orden de las cosas. Para eso nos hacen falta personas maduras, íntegras, críticas… Hombres y mujeres que piensen no en sus siglas o intereses sino en el bien común. Sino acabaremos confundiendo la verdad con la mentira. Y el resultado ya sabemos cuál es.

Me gustaría que cuando cantemos la canción que ha servido de base a mi comentario sea para los niños. No para nuestra clase dirigente.