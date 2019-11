La ciudad de Segovia ya tiene presupuestos municipales

El Equipo de Gobierno ha sacado adelante los presupuestos como estaba previsto gracias al apoyo de IU y Podemos EQUO, y con el voto en contra del resto de formaciones. Las cuentas finalmente aprobadas alcanzan los 67 millones de euros.

La alcaldesa ha abierto el debate asegurando que con los presupuestos el Equipo de Gobierno busca "el bienestar de los segovianos".Además Luquero ha agradecido el apoyo explícito de Podemos Equo a las cuentas en las horas previas y ha considerado el presupuesto "realista, equilibrado y participativo"

Luquero ha expuesto, además, que las cuentas "sientan las bases de proyectos importantes a desarrollar en el mandato corporativo, a mejorar la calidad de vida de los segovianos y estimular la economía". Además, y en contra de lo que defendieron desde varios frentes de la oposición, la alcaldesa ha ratificado que el 3% de aumento de las cifras aprobadas no se financiará en base a la subida de impuestos.



Podemos Equo en la persona de su portavoz Guillermo San juan ha justificado su apoyo a las cuentas en la que denominó "voluntad de cambio" mostrada por el Equipo de Gobierno aunque ha reconocido que no es el presupuesto que a su formación le gustaría por, entre otras cosas la debilidad en su estructura, y la desproporción de algunas partidas presupuestarias con referencia implícita a aspectos culturales como el la de la Fundación Juan de Borbón, que también esgrimió Ciudadanos como "desproporcionada".

IU ha destacado el carácter social de los presupuestos y las inversiones en barrios o en colegios, el aumento de la partidas destinadas a vivienda, y el plan de gestión del arbolado como aspecto fundamental para parar el cambio climático. Ciudadanos ha centrado sus críticas en la a su juicio desigual distribución de las inversiones según los barrios y la nula inversión en los Polígonos Industriales.



Los populares por su parte acusaron al Grupo Socialista de destinar partidas presupuestarias para contentar a sus socios de gobierno y Podemos Equo, y que no son los presupuestos que necesita Segovia además de criticar los millones de euros de remanente de tesorería que no se pueden utilizar por, según Pérez, presupuestos mal elaborados. En ese aspecto concreto ha sido la propia alcaldesa la qu eha replicado a Pérez achacando a la Ley Montoro la no utilización de esos remanentes.



El denso pleno ha transcurrido debatiendo otros puntos del orden del día como la aprobación definitiva del contrato de concesión de servicios para la gestión del aparcamiento de la Estación de autobuses, además de las mociones de los diferentes partidos y las declaraciones institucionales motivadas por el día contra la violencia de género y contra la pena de muerte.