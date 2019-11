El circo de las Cortes

Que los parlamentos se han convertido en un circo es algo que lleva diciéndose años. Mucho se han criticado las ‘performances’ –o payasadas, según se interprete- de los diputados en las Cortes. Podríamos remontarnos a las famosas camisetas de Mónica Oltra contra el PP cuando estaba en la bancada de la oposición. Pero lo cierto es que con sus mensajes-protesta cimentó su popularidad y, por tanto, su liderazgo, a base de lograr captar la atención del foco mediático.

La pregunta es si puede culparse a la líder de Compromís de saber protagonizar fotos y titulares, cuando al final eran los medios los que compraban su estrategia… sabiendo que ahí estaba la audiencia, siempre más interesada en el ‘teatro’ que en un discurso serio.

Hoy la batalla se juega también en las redes sociales. Y los políticos lo saben. Recientemente el conseller Vicent Marzà ‘preparó’ su foto viral para llamar facha a Vox leyendo un libro. Al gesto no se le puede negar la inteligencia.

Nada que ver con el burdo cartel que colgó un diputado de Vox sacando a relucir una esvástica en las Cortes. El problema del circo es si cuando se apagan los focos no hay nada. Si cuando toca trabajar no se prepara ni una enmienda a los presupuestos. Esto es lo que no hace Vox.