Raúl Mahíde dice adiós a la temporada

El Balonmano Zamora Rutas del Vino no está teniendo suerte esta temporada en el capítulo de lesiones. Algunas de carácter grave.

Raúl Mahíde, que ya se había perdido algún encuentro por problemas en su rodilla izquierda, ha dicho definitivamente adiós a la temporada. En el encuentro frente a Ciudad Real se resintió, y el primer diagnóstico fue muy negativo: rotura de menisco, y esguince en el ligamento lateral interno. Pero las nuevas pruebas médicas le fueron aún peor: definitivamente, además de la rotura de menisco, tiene el ligamento cruzado también roto, por lo que inevitablemente tendrá que pasar por quirófano (en principio, en el mes de enero), y se pierde toda la temporada.

Además, Octavio Magadán, que se lesionó en el primer partido de liga, no se está recuperando en los plazos previstos: su edema óseo no remite, y aún no puede correr, por lo que su recuperación será larga.

En tono menor, otros jugadores también se han perdido encuentros de liga, siendo uno de los que más Sergio Sarasola, que lleva casi un mes de baja, y cuyo concurso para el partido de este sábado ante Córdoba es dudoso.