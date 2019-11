La CHG ha invertido 8.000 euros para la retirada de vegetación en el arroyo Los Molinos

La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) responde a las quejas vecinales sobre el estado de conservación en el que se encuentra el camino de San Amancio de Andújar. Al respecto, aseguran que dicha vía no es titularidad del Organismo de cuenca, por lo tanto, no tiene competencias sobre la misma. En relación al desbordamiento del arroyo de Los Molinos que se produjo en días pasados como consecuencia de las intensas lluvias caídas, apuntan que los desbordamientos con carácter general son fenómenos naturales. No obstante, si estos afectaran al camino salvo que se produjera inundaciones extraordinarias, como afortunadamente no ocurrió, serían los titulares de las vías los que deben procurar las actuaciones necesarias para evitar que se produzcan daños.

Asimismo, desde la CHG señalan que ha finalizado una actuación de limpieza conjunta en el arroyo Los Molinos y Tamujoso dentro del término municipal de Andújar. En el primero, se ha actuado sobre una longitud de 611 metros lineales del cauce. Esta intervención, para la que se ha destinado unos 8.000 euros, ha consistido en la retirada de vegetación que dificultaba el libre tránsito de la lámina de agua, respetando la vegetación de ribera para no degradar las márgenes del arroyo.

El Partido Popular exige a la CHG el arreglo del puente de la SUA en el poblado de La Ropera

Representantes del Partido Popular de Andújar, acompañados de vecinos y usuarios, han visitado el puente de la SUA en la pedanía de La Ropera, el cual se encuentra, en sus palabras, en un estado de abandono total, incluso aseguran que es muy peligroso para todo el que lo tiene que atravesar. Es por ello, que desde esta formación política exigen a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir una solución urgente e inmediata.

Asimismo, los populares recuerdan que la Junta de Andalucía arregló el camino hace unos meses y adecentó la zona con un área recreativa, ahora, dicen, le toca al Organismo de cuenca hacer un ejercicio de responsabilidad para dar una solución a un puente que lleva sin intervenciones décadas.

En otro orden de cuestiones, el Pleno del Ayuntamiento aprobaba por unanimidad en el día de ayer la moción de Adelante Andújar- confluencia de Izquierda Unida y Podemos- en la que se insta a la CHG a cumplir con las competencias de mantenimiento y adecuación de los arroyos y afluentes del río Guadalquivir que pasan por el término municipal de Andújar.