Miguel Ruiz, el joven conquense que firmó tablas con Karpov

El pasado 10 de noviembre en Marbella, Anatoli Karpov, maestro del ajedrez y 16 veces campeón del Mundo, firmaba tablas en una partida de exhibición con Miguel Ruiz Buendía, un joven conquense de 14 años de edad que juega en Toledo, en el Club Ajedrez Bargas.

“Fue una partida bastante igualada. Él me ofreció tablas y yo se la acepté”, asegura Miguel que acudió a Marbella a disputar el campeonato de España absoluto de Ajedrez a sus 14 años. “Hice bastantes jugadas buenas y no me pudo ganar”, asegura mientras reconoce que “al principio no me lo podía creer”.

Miguel ha pasado por SER Deportivos Cuenca y nos ha contado su historia.