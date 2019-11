El Eldense y Josan Ruiz separan sus caminos

El C. D. Eldense y el defensa José Antonio del Río Hortega “Josan” han decidido separar sus caminos después de que el futbolista haya fichado por el C. D. Almoradí del Grupo 4 de la Regional Preferente buscando los minutos que no ha tenido en equipo que dirige Santi Rico.

Josan Ruiz llegó a Elda procedente de la U. D. Ilicitana y apenas ha gozado de la confianza del técnico eldense, aunque dos partidos, contra el Villarreal “C” (J. 5) y contra el Silla (J. 10), hubiera disputado los noventa minutos. El resto de sus comparecencias sobre el terreno de juego con la camiseta azulgrana del Deportivo, se circunscriben a los siete minutos que jugó contra el Acero en la jornada 3 y los seis del partido ante el Elche Ilicitano en la jornada 12. Todos ellos en el “Nuevo Pepico Amat”.

A partir de esta jornada, el exdeportivista se pondrá a las órdenes de Roberto Cases que llegó a la entidad almoradidense hace un par de semanas para sustituir a Anselmo Serrano.