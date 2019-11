El Nueva Elda logra su primera victoria fuera de casa (2-4)

El pabellón municipal La Dehesa de Mejorada del Campo (Madrid) ha sido testigo esta tarde, de la primera victoria del Nueva Elda F. S. fuera de casa esta temporada.

El Nueva Elda dominó el partido / Nueva Elda

En el partido de la 12ª jornada de liga en el Grupo 4 de la Segunda B de fútbol sala, los de David Valverde “Dada” se han impuesto (2-4) al colista del grupo, C. D. E. Mejorada que, a pesar de su posición en la tabla, ha provocado que los eldenses no se relajaran a pesar de que, a los catorce minutos del choque, ya ganaban 0-3.

No es menos cierto que en la primera mitad, a los de Dada les ha costado entrar en el choque, pero conforme pasaban los minutos se iban haciendo con el control del juego creando ocasiones que se fueron materializando a partir de que en el minuto tres, Álvaro Tomás firmaba el 0-1 para que cinco minutos más tarde, Juan Castell hiciera el 0-2. Esa ventaja maniató a los locales de Javier Tamará que apenas llegaban para incordiar la meta visitante defendida por Ricky. Cuando faltaban seis minutos para el descanso, Raúl Villaverde se encargaba de materializar el 0-3 y lo que parecía que iba a ser una victoria placentera se tornó en un revolotear de viejos fantasmas cuando los locales se acercaban con el 2-3 con goles en el minuto 18 y en el 19.

En la segunda parte, el dominio se tornó alterno. Mientras que el Mejorada no acertaba a culminar sus ocasiones, el Nueva Elda perdonaba demasiado. Tuvieron que pasar trece minutos de esa segunda parte para Matheus Nunes hiciera el definitivo 2-4 que ya no se movería a pesar de que los majoreños lo intentaron con portero – jugador a falta de seis minutos para el bocinazo final provocando que los de Dada gozaran de alguna que otra ocasión a puerta vacía que no acertaron a concretar.

El próximo sábado, el Nueva Elda recibe en el pabellón “Ciudad de Elda – Florentino Ibáñez” (18.00 h) al recién ascendido E. D. Sacedón.