Javier Gutiérrez cierra en Lorca su gira teatral con '¿Quién teme al Sr. Schmitt?'

Javier Gutiérrez cerrará la gira de la representación teatral de Sébastien Thiéry, “¿Quién es el Sr. Schmitt?” y lo hará en el Teatro Guerra de Lorca, antes de volver al rodaje de la tercera temporada de ‘Estoy vivo’, serie de televisión que se emite en La1. Gutiérrez estará acompañado por Cristina Castaño, Armando Buika, Xabier Murúa y de Quique Fernández, en la versión y dirección de Sergio Peris-Mencheta.

En esta obra, el señor y la señora Carnero cenan tranquilamente en su casa, cuando de pronto suena el teléfono. Pero los Carnero no tienen teléfono. El misterioso interlocutor insiste en hablar con un tal Sr. Schmitt… Y lo que es más extraño aún, los Carnero descubren que están encerrados en el interior de una casa que no parece su casa: los cuadros han cambiado, los libros no son sus libros, la ropa de sus armarios no les pertenece… El pánico se apodera de todo. La pesadilla no ha hecho más que comenzar.