Tropiezo del B The Travel Brand Mallorca en Melilla

El B the travel brand cae derrotado por el Melilla baloncesto en la jornada número 11 de la LEB Oro.

El encuentro se abría con muy poco acierto por parte de ambos equipos en los primeros 5 minutos. Ataques espesos y muchos errores permitían un pobre 6-5 en el marcador. El equipo de Félix Alonso no encontraba su juego en ataque mientras que los locales aprovechaban los errores del conjunto mallorquín y su mejora en el acierto en tiro exterior para abrir una pequeña ventaja y cerrar el primer periodo con 15-10 en el marcador.

Segundo cuarto en juego y ligera mejoría del B the travel brand Mallorca. El equipo visitante empezó a encontrar situaciones de ventaja en ataque que le llevaron a imponer un parcial de 3 a 9 a los 3 minutos y medio, lo cual los dejaba por delante (18-19) y obligaba a Alejandro Alcoba a pedir tiempo muerto. Melilla apretaba amenazando de nuevo con el triple, no obstante, el B the travel brand Mallorca aguantaba arriba a pesar de no mostrar su mejor versión en ataque. La diferencia entre ambos equipos era mínima y una canasta de Alex Hernández dejaba el marcador a favor de los mallorquines (25-28).

Se reanudaba el partido en el Javier Imbroda de Melilla. Sin mejora en el juego, el partido se mantenía con muchos errores en ambos equipos. El conjunto local resistía de acciones individuales de Caleb Agada y los mallorquines de destellos que no terminaban de convertirse en buen juego. El cuarto se mantenía con ventaja por parte de los de Félix Alonso pero en el tramo final Melilla tiraba de oficio para dar la vuelta y ponerse a 47-43 al final del tercer cuarto.

Últimos diez minutos de partido y ambos equipos iban con todo, no obstante, el Melilla estaba más acertado en los ataques y lograba dejar una diferencia de 11 puntos a su favor. Después de un tiempo muerto de Félix Alonso, los mallorquines castigaban los errores del Melilla y dejaban la diferencia a 3 puntos a sólo 40 segundos de finalizar el encuentro (66-63).

El equipo local metía la pata al final del juego dejando posibilidades a un B the travel brand Mallorca que iba a por todas, sin embargo, un triple fallido de Alex Hernández en los últimos segundos cerraba el partido a 68-65.

Félix Alonso, entrenador del B the travel brand Mallorca, da su opinión sobre el juego: “Quiero felicitar al Melilla Baloncesto por la victoria. Creo que en el global del partido han sido superiores a nosotros. El inicio del partido ha sido con un ritmo muy loco y con poca anotación por parte de ambos pero ellos han estado más confortables". El entrenador del conjunto mallorquín comenta los últimos minutos de partido: “Hemos tenido más acierto en los últimos minutos pero quizás hemos luchado más con corazón que con cabeza y hemos tenido ese tiro a la desesperada y la prórroga no ha llegado porque lo hemos fallado”.