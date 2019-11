El UCAM Murcia CB regala el partido en Manresa

El UCAM Murcia CB visitó la cancha de BAXI Manresa para competir con autoridad, pero se llevó una sorpresa mayúscula. Askia Booker jugó durante los primeros compases del encuentro para ver sensaciones respecto a su lesión de muñeca. No tardó Sito en sentarle. Tomó el relevo del liderazgo del equipo Townes, que no solo en defensa estuvo correcto, sino que además en el tiro estuvo acertado. Gracias a cinco puntos en 20 segundos fue capaz de poner a los suyos por primera vez por delante 13-15. Toolson no llegó a encontrar acomodo en el primer cuarto (17-17).

En el segundo cuarto fueron claves los centímetros desde la pintura. Kyle Hunt y Cate empezaron a sumar puntos, estaba siendo clave la labor de ambos para ampliar distancias en el marcador hasta que el UCAM se puso 10 arriba a falta de un minuto para llegar al descanso. No estuvo tan acertado en el tiro exterior como en otras ocasiones, pero BAXI Manresa no encontraba la comodidad en la cancha para medirse a los murcianos (36-43).

A la vuelta de vestuarios solo pudo anotar de tres en una sola ocasión Manresa. Daba la sensación de que los locales estaban muy por debajo de sus fuerzas y que los murcianos no necesitaban esforzarse en demasía para sacar el partido. La sociedad de Eddie y Luz con Cate estaba siendo clave. Noche inspirada con 12 puntos para el rumano hasta ese momento (56-66).

El último cuarto se empezó a empañar por una bajada de ritmo del UCAM y una escalada de sensaciones de Manresa. Se pusieron a cinco puntos los locales, pero Cate una vez más demostró que es una de las grandes referencias del equipo. Pivotó, asistió y anotó. Provocó personales importantes para frenar la buena racha de BAXI en los minutos finales. Contribuyó Eddie a la suma de puntos de su equipo. Sin embargo, los universitarios tiraron el encuentro de manera incomprensible.

La lectura y las imágenes fueron las siguientes: 37 puntos de Manresa en el último cuarto. Le dio vida el UCAM a su rival, proponiendo un ritmo muy bajo. Fueron siete triples que dinamitaron a los murcianos, donde Lecomte dio solo dos asistencias en el partido y Rafa Luz no apareció en los registros de asistencias siendo base. Toolson empató a 90 para que Cate anotase sus dos tiros libres en la acción posterior para ponerse 90-92. Había dos opciones: hacer falta o una buena defensa. Ninguna de las dos, la defensa hizo aguas en la pizarra final. Magarity anotó de tres totalmente liberado con Eddie fuera de posición. Quedaban dos segundos y no se pudo hacer más. En tramos de partido con más 13, el UCAM tiró el partido por la borda (93-92).