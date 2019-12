¿Dónde va el dinero que les sobra a los partidos políticos cuando acaba un mandato?

Quieren devolver dinero al erario público y nadie sabe explicarles cómo hacerlo. Es la situación que se están encontrando los concejales de Podemos en el Ayuntamiento de Aranda, herederos políticos (y en la práctica también administrativos y económicos) de Sí se Puede Aranda, la agrupación de electores que tuvo dos concejales en el mandato municipal y que se disolvió al decidir sus promotores presentarse ya como partido político. ¿Pero quién hereda ahora sus fondos? Con lógica, dicen los actuales concejales que deben volver a las arcas municipales los 3.320 euros sobrantes del dinero que se da a los grupos municipales para su funcionamiento. El problema es que nadie sabe cómo hay que hacerlo porque nunca antes un grupo municipal había insistido en devolver el dinero no utilizado al final del mandato.

Y es que aunque en su día preguntó UPyD, nunca obtuvo respuesta. Una respuesta, por cierto, que ni legal ni administrativamente parece ser necesaria, porque los grupos políticos ni tienen obligación de justificar sus gastos ni hay órgano que los fiscalice. Andrés Gonzalo, concejal del grupo de Podemos, y anteriormente de Sí se Puede, muestra su asombro no solo porque no haya un establecido ningún protocolo para que vuelvan a las arcas municipales estas cantidades no gastadas al final de un mandato, sino sobre todo porque ningún grupo antes lo haya devuelto. Sobre todo pone el acento en el distinto rasero que se utiliza para fiscalizar a los colectivos o ciudadanos cuando reciben ayudas municipales y la falta total de control con que los grupos políticos pueden utilizar el dinero público. “A las asociaciones, clubes deportivos y otros colectivos se les exige tener las cuentas en orden y totalmente vigilado por parte del ayuntamiento y los grupos municipales parece que podemos hacer, entre comillas, lo que nos da la gana. Este dinero, si no decimos nada a nadie, podríamos quedárnoslo y hacer lo que quisiéramos. Nosotros queremos devolverlo” ha asegurado el concejal de Podemos, para añadir el motivo mayor de su sorpresa ante esta circunstancia. “Lo que más nos sorprende es que ningún grupo municipal hasta ahora lo haya devuelto y que no se sepa cómo hay que hacerlo porque ninguno lo ha hecho”

Andrés Gonzalo espera que este asunto se resuelva cuanto antes, puesto que el encaje de esta cantidad es imprescindible para poder cerrar las cuentas de la agrupación política este año antes del 31 de diciembre para poder cumplir con la legalidad y hacerlo público para que cualquier vecino