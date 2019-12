Convocada huelga en los supermercados asturianos, en plenas Navidades

Los trabajadores de los supermercados asturianos irán a la huelga durante ocho días, del 21 al 24 de diciembre y a partir del 28 otras cuatro jornadas. Los trabajadores del comercio minorista de alimentación han adoptado esta decisión este domingo en una asamblea convocada por los sindicatos para decidir las medidas a adoptar si la patronal ante la cerrazón que denuncian, mantiene la patronal ante sus demandas. Justo ahora hace un año se desconvocaba otra huelga similar, in extremis, anunciada en el sector para las navidades pasadas. No llegó a producirse tras cerrarse un acuerdo para de una subida lineal para cada trabajador lineal de 50 euros al mes. Pero se dejaba para posteriores negociaciones las subidas de sueldos de los años siguientes así como las mejoras sociales. Estas cuestiones pendientes son las que según los sindicatos, no están dispuestas a debatir las patronales de supermercados. Por eso, los representantes de los trabajadores (unos 12.000 en todo el sector) amenazan con cumplir con estas acciones más contundentes si no hay avances.

La oferta de subida salarial para este año planteada por las patronales del sector es del 1,3 por ciento lo que representa un incremento medio de once euros al mes por trabajador. Los sindicatos habían planteado que para 2020 ningún sueldo fuera inferior a los catorce mil euros anuales pretensión que las patronales consideran que daría al traste con la actividad del comercio minorista. Los sindicatos aceptarían ampliar ese plazo hasta 2021 pero exigen que se revisen ya otros aspectos como las categorías laborales o los días de libre disposición.