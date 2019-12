Representantes del mundo de la fiesta, en oposición total con la suspensión de la renovación de la Junta de Festes

Representantes del mundo de la fiesta de Castelló, en oposición total con la suspensión de la renovación de la Junta de Festes de la ciudad. Consideran que el Consejo Rector del Patronato Municipal de Fiestas ha tomado una decisión que definen como inoportuna, torpe, poco representativa, nada transparente, indefinida, pobremente argumentada y de dudoso sustento legal.

En un comunicado firmado por distintas personas vinculadas con el mundo de la fiesta, entre ellas la hasta hace poco presidenta de la Junta de Fiestas, Noelia Selma, y el ex presidente del mismo ente, Juanvi Bellido, aseguran que el Consejo Rector no ha empleado las formas adecuadas. Afirman que la Asamblea, que representa y defiende los intereses de los distintos actores del món de la festa, no ha sido informada ni consultada de la no renovación de la Junta de Festes y su suplantación por una comisión.

En el escrito defienden que los estatutos marcan un plazo de 6 meses para la constitución de todos los órganos del Patronato, pero no es obligatorio agotarlo. Además, aseguran que en estos momentos se está realizando el proceso de nombramiento de representantes de los distintos colectivos y que nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que va a hacer la Comisión y qué marco legal les amparará.

Los firmantes del comunicado (Sebastián Pla, Luis Doménech, Sixto Barberá, Juan José Pérez Macián, Raúl Pascual, Pere Pau Montañés, Jesús López, Juanvi Bellido y Noelia Selma) afirman que es obligatorio convocar a la Asamblea para que los representantes de las fiestas y de la sociedad castellonense sean informados, y aseguran que no entienden por qué el Ayuntamiento ha tenido un afán por intervenir en las fiestas y acabar con un sistema que, defienden, tenía contento a los festeros y era cómodo para los políticos.

75 aniversario de las fiestas

La disolución de la Junta de Fiestas de Castellón ha creado malestar entre los colectivos festeros. Algunos entes han rechazado formar parte de la Comisión organizadora de las Fiestas de la Magdalena otros, sin embargo, participan pero muestran su malestar con la forma de actuar del Patronato de Fiestas. Finalizado el plazo para presentarse a la comisión del 75 aniversario se han adherido 25 personas.

Colectivos como el Rei Barbut, Moros d'Alquería o la Colla dels Dolçainers, han mostrado su malestar con la decisión de disolver la Junta de Fiestas de Castelló y han rechazado formar parte de la Comisión organizadora de las Fiestas de la Magdalena. La Comisión es el organo creado por el Patronato de Fiestas para la organizar el 75 aniversario de las fiestas de la Magdalena tras la disolución de la Junta de Fiestas, que ha organizado durante los últimos 30 años las fiestas de la Magdalena.

La presidenta del Patronato, Pilar Escuder, tomó la decisión de disolver la Junta la pasada semana, amparándose en que el consistorio quería renovar los estatutos y crear una comisión, que englobase a todos los entes festeros, para organizar las fiestas de la Magdalena 2020, que celebran su 75 aniversario.