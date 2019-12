Protesta contra la granja para casi 2.000 cerdos en El Consejero

Decenas de personas se han sumado este domingo a la protesta convocada por la Plataforma 'Salvemos El Consejero' contra la construcción de una explotación ganadera en esta pedanía de Lorca con capacidad para 1.998 cabezas de ganado porcino.

Es la segunda protesta que llevan a cabo tras la que ya habían convocado en septiembre junto al acueducto de los Diecisiete Arcos y en esta ocasión se ha desarrollado en la Plaza Calderón, con el mensaje "S.O.S. Pulmón de Lorca - No Macrogranjas".

"Reivindicamos que no es el lugar idóneo para una macrogranja de estas embargadura, es una zona protegida y está sobre el acuífero del guadalentín. Hay un colegio de primaria a 800 metros, muy cerca de un parque público y próximo a las viviendas", ha señalado el portavoz de este colectivo Agustín Aznar.

Aznar ha resumido el impacto ambiental y en la salud de los vecinos de este tipo de actividad de ganadería intensiva, además de añadir que a diario habrá camiones de 40 toneladas circulando por un camino donde el máxito permitido es de 16, causando afección también al acueducto de los Diecisiete Arcos, declarado Bien de Interés Cultural.

La Plataforma cree que el hecho de construir una granja para 1.998 cerdos tiene como finalidad esquivar "la cantidad de tramitación de impacto ambiental que necesita una explotación para 2.000 cabezas", y posteriormente solicitar una ampliación. "Aquí podría haber capacidad para unos 7.500 animales", según Aznar.

Por todo esto, los vecinos no están conformes con esta macrogranja que ese está construyendo en "el pulmón natural de Lorca". Critican que no han podido tener acceso al expediente administrativo relacionado con este cebadero, lo que limita mucho su actuación, ya que no pueden emprender medidas legales.