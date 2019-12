Vecinos de Gomezserracín y la comarca se manifiestan contra la concentración de pinares /

Varios centenares de vecinos de Gomezserracín y la comarca se han manifestado en la localidad contra el proyecto de concentración parcelaria y la tercera fase de recarga del acuífero de El Carracillo. Bajo la lluvia y compañados de canticos, silbatos, y música de dulzaina y tamboril además de las pancartas reivindicativas han recorrido la distancia que separa el cartel de entrada del municipio y la plaza del Ayuntamiento. 'En defensa de nuestros recursos naturales: el Cega, el agua y el pinar', 'No a la concentración del pinar para 82 sondeos', 'Itacyl No hagas experimentos en Gomezserracín', 'El Carracillo sin agua para beber, solo aquí lo tenemos y lo quereis joder', 'El acuífero necesita protección no sobre explotación', son algunos de las pancartas que han mostrado en un recorrido pacífico por las calles.

Radio Cuéllar

A la llegada a la plaza del Ayuntamiento han leído un manifiesto en el que recordaban que estaban allí para "defender lo que es nuestro y conservar el legadode nuestros antepasados, porque nos importa nuestro pueblo y sus alrededores crezcan de forma sostenible, creemos que las cosas se pueden hacer mejor, estamos hartos de oscurantismo y engaño, somos muchos los que nos hemos cansado de que nos quiten la voz". Han apelado a la ética y han recordado que hay gente que se gana la vida con lo que la Administración les quiere quitar, los pinares. "Somos conscientes de que la concentración de pinares es un paso previo a la 3ª fase de la recarga y afectará negativamente a toda la ribera del Cegao, hará morir cientos de pinos y animales. Somos conscientes de que tenemos un acuífero único con agua de calidad, lamentablemente sobreexplotado y no queremos ver que nuestro entorno y a su gente perjudicada por el beneficio de unos pocos".

Radio Cuéllar

Además han hecho referencia al trato de la Junta de Castilla y León . "El oscurantismo y la desinformación han sido utilizados a conciencia por la junta, se nos ha ninguneado cuando hemos planteado las alegaciones en contra del proyecto. Se ha utilizado la mentira para causar miedo a perder lo que tenemos y quieren quitarnos posesiones que son nuestras, quieren que nos callemos y no luchemos". En el manifiesto han explicado que hoy se manifestaban para manchar la conciencia de los que han actuado teniendo en cuenta el benefico colectivo. añaden que la Junta trabaja siempre por y para los mismos y sus decisiones están causando malestar. "han hecho que hoy estemos aquí teniendo que decirles que ¡NO estamos de acuerdo con lo que quieren hacer!". Por último han señalado que se manifiestan por su conciencia limpia y porque es nuestro deber defender lo que creemos y queremos ¡Y lo haresmo hasta que sea necesario!

Radio Cuéllar

"Defender nuestros recursos naturales, nuestro agua y nuestros pinares!, ¡Defender el río Cega y mostrar nuestra posición en contra de la 3ª fase de la recarga del Carracillo!, ¡Por un Carracillo Sostenible!, ¡No a la concentración del pinar para la recarga!, ¡No a los 82 sondeos en nuestros pinares!" Así concluía la lectura del manifiesto entre los aplausos de los asistentes. Posteriormente varias personas han leído poemas sobre el valor del agua y el poeta de Lastras, Ignacio Sanz, ha hecho una reflexión histórica y de defensa de los pinares y el agua. "Nuestra tierra, irrigada por arroyos, salpicada de manantiales y lagunas, cuenta con un río cartujo, casi secreto, alejado de nucleos de población que le convierten en un río maravilloso. En su cuenca crece el vasto bosque de pinos, el mar de pinares. Pero por su cauce discurre cada vez menos agua. Se la llevan algunos con la añagaza del progreso. Cada gota que le quitan al río es una puñalada que dan a su magnífico bosque de ribera (...) llevan años exprimiendo agua y pese a todo no tienen bastante, cada vez hace los pozos más y más hondos. Quieren más y más. La codicia. Todo es fruto de una codicia que nos lleva a esquilmar las tierras y a deshumanizar a las personas. (...) Ciertos hortelanos modernos, aprovechando las magníficas potencialidades, tiran de la teta de la tierra hasta dejarla exhausta. Y ahí estamos: los que no se conforman con explotar racionalmente la tierra, la sobreexplotan, la llenan de venenos, la desquician y nos desquician. Ëstas sobreexplotaciones son una puñalada al entorno, una puñalada hecha con las bendiciones de las administraciones públicas bajo el argumento de creación de riqueza. (...) El bienestar radica en el equilibrio social, en el respeto a la tierra y en el trabajo sostenible" ha destacado el poeta para terminar con un poema para ensalzar al pino.

La manifestación ha terminado al son de la dulzaina y el tamboril bailando una jota por parte de un grupo de vecinos. A lo largo de la jornada los vecinos de Gomezserracín contrarios a la concentración parcelaria de pinares han contado con el apoyo de representantes del PSOE de la propia localidad, también de Cuéllar y de Segovia, así como miembros de la 'Plataforma Cega el rio que nos une', la asociación 'Si a las fuentes que nos unen', y vecinos de los pueblos de Lastras de Cuéllar y Aguilafuente junto con otros del entorno de la ribera del Cega.