Podemos pide medidas municipales para frenar el abuso del juego entre jóvenes

Podemos también propone que el ayuntamiento de Aranda tome medidas frente a la proliferación de negocios relacionados con las apuestas y el juego. Tras la celebración del Congreso del Juego de Castilla y León en Aranda este grupo municipal explica que el modelo de ciudad que quieren promover se aleja de la actual proliferación de este tipo de establecimientos y por el contrario debería reforzar las alternativas a sectores más vulnerables al abuso del juego como es la población juvenil. La concejala María Ángeles Pizarro pone como referencia el programa que desarrolla la concejalía de Juventud del ayuntamiento de Burgos bajo el lema “Hazte un fuera de juego”. Según explica la concejala arandina el primer paso es ayudar a detectar el problema, actuando en los lugares donde se reúne la juventud y con métodos audiovisuales, dado que es el lenguaje más accesible para este colectivo. “Lo que no podemos hacer es congresos como el que hemos tenido, dedicados al negocio del juego, pero no hacerlos dedicados a los jóvenes para que vean el problema que están generando las adicciones” dice la concejala María Ángeles Pizarro “Tenemos un problema grande, pero no tanto como será en el futuro si no ponemos remedio. Está muy bien legislar, pero también hay que dedicarse a prevenir y educar.”

El grupo municipal de Podemos pide también que se endurezcan las condiciones para admitir la implantación de nuevos negocios de este sector en la localidad, en sintonía con la moción presentada por el grupo municipal de IU, con quien tratarán de coordinarse para presentar una propuesta conjunta que incluya todas las medidas que puedan ser complementarias.