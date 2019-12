C's no es proclive a la moción de censura

El PSOE no va a tener nada fácil que prospere su proyecto de moción de censura en el Ayuntamiento de Aranda. El portavoz municipal de Ciudadanos, aunque está dispuesto a escuchar al primer grupo de la oposición, de entrada considera que no sería positivo para el Ayuntamiento un cambio de gobierno apenas medio año después de la investidura de Raquel González. El socio de gobierno del PP, en el ‘Cara a cara municipal’ del programa Hoy por Hoy Aranda, al que ha acudido junto al portavoz popular, Emilio Berzosa, ha recalcado que su partido se comprometió el 15 de junio a un pacto duradero, que pueda ir fructificando a lo largo del mandato. “Lo que consideramos es que la gestión del Ayuntamiento de Aranda de Duero necesita una cierta estabilidad; no hemos aprobado ni los primeros presupuestos, con lo cual plantearnos ahora la posibilidad de una moción de censura no nos parece, por decirlo de una forma muy suave, el momento apropiado; pero lo que tenemos claro y lo que queremos remarcar es que nosotros tenemos un pacto de gobierno en este caso con el Partido Popular que busca unos fines y una gestión que estamos ahora mismo empezando a implantar”, explica Francisco Martín Hontoria, dando a entender que Ciudadanos no está por la labor de ponerse a la sombra del PSOE.

Mucho más predispuestos a este cambio de signo político en la Alcaldía de Aranda están IU y Podemos, aunque en ambos casos no ha sentado bien que la portavoz socialista anunciara públicamente su proyecto antes de llamar a la puerta de ninguno de ellos. Jonathan Gete, edil de IU, considera que el PP está “desgobernando” más que gobernando el Ayuntamiento y Andrés Gonzalo, portavoz municipal de Podemos, confiesa que él mismo animó ya en el mes de junio a Mar Alcalde a que diera este paso. “Estamos de acuerdo, porque yo creo que el Ayuntamiento de Aranda ya ha tenido en ocho años y medio tiempo suficiente de aguantar al Partido Popular”.