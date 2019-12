Más allá de reconocer que no entró bien al partido, que lo hizo tarde y que no rompió el partido cuando pudo hacerlo con 13 puntos de renta antes del descanso, Retabet Bilbao Basket se sigue preguntando por qué los árbitros del partido actuaron así en el último cuarto.

Mumbrú se sigue preguntando donde está la raya en una protesta. Levantar los brazos fue suficiente en el Olímpico de Badalona para que le señalasen técnica, o un tropezón de un rival para pitar antideportiva, o la más grave: echar a Brown cuando después de un mate le dio el balón al árbitro. Era la quinta falta del norteamericano.

Todo ello metido en la batidora no supieron gestionarlo los "hombres de negro". Se atascaron entre la indignación y el juego de la Penya que seguía a lo suyo. El club no va a protestar oficialmente pero sí que va mostrar su contrariedad en privado, incluso con el vídeo del partido si es necesario. El resultado no va a cambiar, pero tampoco quiere dejar pasar la oportunidad de mostrar su desacuerdo.

El equipo tras la derrota cae a la undécima posición, a una victoria de la clasificación copera. Un paso atrás que tiene la oportunidad de corregir el sábado en casa contra el Morabank Andorra que pierde a dos hombres importantes para las próximas jornadas, su ala-pívot venezolano Taylon Pérez y el alero Bandja Sy.