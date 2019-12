El Villarreal cae en Mestalla y empieza a mirar a la zona baja

El juego a la contra y con poca posesión de balón dio la victoria al Valencia por 2-1 ante el Villarreal, que dominó el encuentro, pero apenas tuvo ocasiones claras de gol al margen del penalti parado por Cillesen a los quince minutos.



Fueron dos estilos diferentes de juego ofrecidos por dos equipos que se volcaron con mucha intensidad, en el caso del Valencia a pesar del esfuerzo del miércoles ante el Chelsea y sus numerosas bajas y en el del Villarreal tras no poder contar con Vicente Iborra y Cazorla.



El partido comenzó con cinco minutos intensos del Valencia, pero a partir de entonces el Villarreal cogió la batuta, se adueñó del balón y sometió al equipo local a un dominio abrumador.



En una de sus primeras acciones ofensivas, Mangala derribó a Gerard Moreno en el área y el árbitro señaló penalti. Lanzó el propio Gerard, pero Cillesen intuyó por dónde iba el disparo, se tiró a su derecha y cogió el balón.



No se vino abajo el equipo de Javier Calleja tras esta oportunidad perdida y mantuvo la insistencia de su juego ofensivo, con una buena salida del balón desde atrás y llegadas frecuentes a la meta local, aunque sin ser capaz de crear verdadero peligro.



Esa dinámica se mantuvo hasta la media de juego, cuando el equipo de Albert Celades fue capaz de apuntar alguna jugada de ataque, además con peligrosidad.



A pesar de que la pelota casi siempre estuvo cerca de Cillesen, las paradas de la primera mitad corrieron por cuenta de Asenjo en las dos o tres oportunidades de que dispuso el Valencia poco antes del descanso.



El segundo periodo dio comienzo con el 1-0, marcado por Rodrigo tras un excelente servicio de Maxi Gómez en profundidad, pero de inmediato un balón perdido en el centro del campo permitió una llegada de Anguissa, que devolvió el empate al marcador.



El partido volvía a donde estaba en la primera parte, pero más abierto y sin un dominio territorial tan amplio del Villarreal como entonces, ya que el Valencia salía más a la contra.



Por ello, el partido pasó a ser más de ida y vuelta, con aproximaciones a ambas áreas y con la posibilidad de que el peligro rondara cualquiera portería.



Pese al mayor equilibrio, el Villarreal se mostraba más sólido y ofensivo ante un Valencia más impreciso y al que le costaba encontrar el camino para llegar a la meta rival al contragolpe. Sin embargo, uno de ello dio paso a una jugada elaborada en la que Ferran hizo del 2-1 en un gran disparo.



El gol devolvió el control del encuentro al Villarreal y dejó espacios para el contragolpe valencianista ante un rival en el que Chukwueze, Ontiveros y Bacca ya estaban sobre el terreno de juego para buscar, como mínimo, el empate.



La llegadas del equipo forastero fueron frecuentes ante un Valencia que trató de bajar el ritmo del encuentro a pesar de que tuvo dificultades para tener el balón todo lo que hubiera querido.



El final fue agónico para el Valencia y desesperante para el Villarreal, que no pudo conseguir el empate que buscó con intensidad, pero sin generar claras ocasiones del peligro.

Seguir leyendo