Las Teresitas podría desaparecer por culpa del cambio climático

Canarias ha de tomarse en serio las consecuencias del cambio climático. Es el mensaje que ha lanzado el consejero de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, en el Encuentro SER Sostenibles. Y lo hará el Ejecutivo regional desde “la valentía” y la “firmeza”. Porque las consecuencias serán evidentes durante los próximos 50 años. Ha dejado abierta la puerta a una posibilidad que, cada vez, sube más enteros. La de la “desaparición” de la playa de Las Teresitas por la subida del nivel del mar. También se verían “gravemente afectadas” las Dunas de Maspalomas.

Valbuena no se ha andado con rodeos y ha optado pro mostrar la crudeza de la realidad. De hecho, no ha dudado en afirmar que la generación actual de niños “puede ser testigo ya de la eliminación de la vida en el planeta Tierra”. Y aunque ha reconocido que Canarias representa el 0,035% de los problemas del cambio climático del mundo, no ha eludido responsabilidades. Canarias ha de implicarse.

Encuentro SER sostenibles / Cadena SER

Para ello, Valbuena ha señalado que van a “recuperar” la Agencia canaria del cambio climático y en primavera tendrán el primer borrador de la Ley con la que pretenden mitigar los efectos, entre otros, de la emisión de gases de efecto invernadero, que “en Canarias alcanzan las 13 megatoneladas al año”.

Ha sido un encuentro que ha funcionado como un debate en el que han participado representantes vinculados a las energías renovables y a los residuos. De un lado, Enrique Rodríguez de Azero, de la Asociación Canaria de Energías Renovables, ha explicado que Canarias puede convertirse en referencia. Sin embargo, ha reconocido que el punto de partida sigue siendo negativo. El archipiélago “no llega al 4% de energía final producida por fuentes renovables”, ha añadido. Y además, en cobertura de demanda ha explicado que las Islas “no alcanzan la media, pese a pasar del 7,8% en 2016 al 16,85 actual”.

También ha participado, David Bustabad, experto en residuos, elementos que contribuyen, en gran medida, al aumento de los gases de efecto invernadero. Para él, la clave ha sido la ausencia políticas destinadas a fomentar la separación de residuos para su mejor reciclaje. No han calado por falta de incentivos y por la carencia de “una política fiscal justa”.