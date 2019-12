Infinity reitera su intención de quedarse con el Córdoba y confían en entenderse con la RFEF

El grupo inversor Infinity ratifica su intención de hacerse con el control del Córdoba Club de Fútbol. Lo ha hecho tras presentarse en sociedad en una rueda de prensa ofrecida tras reunirse esta mañana con el administrador concursal, Francisco Estepa; y con el juez de lo mercantil, Antonio Fuentes.

Javier González Calvo, futuro presidente del club si se cierra la operación, ha sido el encargado de explicar los pormenores de la operación, que comenzó el pasado verano. González Calvo, del bufete Crowe madrileño, ha insistido en su tranquilidad de cara al futuro, a pesar del litigio que mantienen con la Federación Española de Fútbol sobre la posiblidad de sacar al Córdoba de la competición el año que viene. "Intentamos desbloquear la situación porque es de nuestro máximo interés ir de la mano del señor que regula la competición. Estamos lo suficientemente tranquilos como para decir que todo lo hecho hasta la fecha lo estamos haciendo acorde a la ley. Si bien es cierto que es novedosa la venta de unidad productiva en fase de concurso, no hay ley federativa ni ley del deporte que diga que no se pueda hacer o no se tiene que acatar el auto de un juez. No es la primera vez que a pesar del ente federativo, los tribunales les dicen que tienen que acatar un auto. Nosotros consideramos que la ley nos da la razón, pero no solo la ley, sino que tenemos un auto en el que un juez. Tenemos la suficiente fuerza como para comprar la UP en virtud de la oferta que hicimos. Hemos venido trabajando con la RFEF para su comodidad y que esté tranquila porque estamos seguros. Si no nos dejan competir serán ellos los que tienen que decidirlo pero si con un auto no nos dejan, ellos sabrán lo que hacen. Insisto que es una casa amiga para nosotros y el ente regulador de la competición", afirmó González Calvo.

El portavoz de Infinity en España dejó claro que se trata de "un proyecto de la ciudad de Córdoba en el que queremos participar y ayudar al Córdoba a recuperar todo lo perdido en los últimos años, además de hacer por la ciudad todo lo necesario. Está basado en la ilusión de personas que confían su dinero para entrar en España para dar una estabilidad y que lo haga volver a donde merece. Crearemos las estructuras necesarias para poder desarrollar un proyecto de formación y ayude al resto de equipos que forman el Córdoba. No escatimaremos esfuerzos de ningún tipo para volver a ilusionar a esta ciudad", aseguró González Calvo.

En cuanto a las cotas deportivas que se pondrán si finalmente se acepta su oferta, aseguró que "iremos hasta donde el fútbol nos lleve. Se hará lo posible para ir a primera división pero lo que tenemos claro es que este club tiene que ser sostenible, por lo que iremos dando los pasos necesarios para que el futbol nos ponga en su sitio. No es un proyecto de alguien que se levanta por la mañana y quiere un club de fútbol, no es un capricho", concluyó.