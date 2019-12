La Plataforma contra la Violencia de género sobre el caso de Iznájar: "No es un homicidio por amor, quien ama no mata"

"Lo que no se nombra no existe. No podemos dejarlo pasar como un homicido por amor. Nada más lejos de la realidad, quien ama no mata. ¿Cuántas mujeres muy mayores cuidan de sus esposos cuando están enfermos y cuántas los han asesinado? ¿Un episodio de eutanasia a cuchilladas? ¿Dónde está ahí el amor?".

Ha sido parte del manifiesto leído esta tarde por representantes de la Plataforma Cordobesa contra la Violencia de Género en el Bulevar Gran Capitán.

La razón de la concentración ha sido el caso de Iznájar del pasado viernes que, de confirmarse, elevaría a 4 el número de mujeres asesinadas por violencia machista en la provincia en lo que va de año, 3 de ellas de esta localidad. Y la plataforma lo tiene claro.

María, de 86 años, enferma de alzheimer, murió por heridas de arma blanca presuntamente a manos de su marido, de 93 años, que fue detenido por la Guardia Civil y que en este momento está en prisión provisional comunicada y sin fianza, en concreto en el módulo psiquiátrico. Éste fue encontrado en el domicilio de ambos junto a su esposa, que falleció a causa de las heridas.

La Plataforma ha sido especialmente crítica con quienes defienden, y así se ha planteado incluso desde el entorno familiar de la víctima, que ha sido un "homicidio por compasión". De hecho, y según han manifestado esta misma tarde, denuncian que las instituciones son "cómplices por no contabilizar aún esta muerte como un caso de violencia de género".

En su manifiesto, han asegurado que "la plataforma seguirá siendo la voz de las asesinadas, de las que no tenen voz porque se las han arrebatado".

Las personas congregadas en esta concentración han guardado un minuto de silencio por la víctima y la mujer de 41 años asesinada este lunes en Barcelona.