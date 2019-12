Borja Valle: "No somos máquinas; estamos jodidos"

La sala de prensa de Abegondo se ha convertido en un espacio al que ya no acuden futbolistas a hablar de alineaciones, tácticas, detalles del juego o simplemente a soltar los conocidos, y desgastados, tópicos del fútbol. De un tiempo a esta parte, ante los micros comparecen jóvenes agobiados y superados por una situación deportiva en la que nunca creyeron verse inmersos. Hoy Borja Valle ha sido uno más en esa lista de "declaraciones a corazón abierto".

El berciano ha reconocido que el estado anímico de la plantilla aun es peor que el que refleja la tabla. Reconoce que en ocasiones los jugadores caen "en el desánimo total, llegas a casa pensando que no salen las cosas. Son 15 o 20 minutos en los que te apoyas en tu gente de confianza, que son las que te ayudan y no las que te perjudican como le ha pasado a Peru". Ante eso el punta ha recomendado "levantarse al día siguiente jodido, pero queriendo solventar esta situación". Borja Valle renegó de la imagen frívola que la sociedad tiene de los futbolistas, porque "piensa mucha gente que no sentimos, que no padecemos, que solo pensamos en salir de fiesta... No. Nos quedamos en casa, nos jode, sufrimos mucho, comentamos qué podemos hacer..."

En medio de la situación de desánimo que vive el vestuario, en las últimas horas se ha difundido un video privado de Peru Nolaskoain en el que reflexiona sobre la situación de los blanquiazules. Con expresiones como "estoy jodido", "no ganamos un partido ni a la ONCE" o "es increíble lo malos que somos. Estoy y estamos haciendo un año de puta mierda". Borja Valle ha lamentado la situación vivida por el futbolista vasco porque "no es beneficioso para nadie. Yo no dudo ni de Peru, ni de nadie. Ni profesional ni personalmente. Trabaja al cien por cien, es un cacho de pan... es un ejemplo de que no somos máquinas. Vamos a casa y estamos jodidos y se lo expresamos a nuestros seres queridos o a los que creemos nuestros amigos, cómo estamos y al final tenemos sentimientos".

Al respecto de la situación del equipo, tras el segundo empate consecutivo sin goles, Borja Valle explicó que "las sensaciones no son buenas porque no ganas y lo único que vale es ganar. Estás jodido porque aun se complica más". Pese a todo ha querido ver algo positivo en los últimos encuentros. "Confío un poco más porque hemos dejado la puerta a cero, llevábamos 29 goles en contra y nos metían goles hasta sin querer. Ahora nos queda dar el segundo paso, que es hacer el gol nosotros".