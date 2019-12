Vox tacha de "birria" el alumbrado navideño

La portavoz de Vox, Amparo Cedá, ha asegurado que la iluminación navideña de este año es "una birria". Cerdá ha señalado que le gustaría conocer qué tiene el alcalde, Carlos González, en contra del los vecinos y vecinas y comerciantes del centro la ciudad que tienen convivir con una calle principal como la Corredora mal iluminada y con unas calles peatonales que no tienen ni un adorno.

Amparo Cerdá ha destacado que su formación también ha recibido quejas de vecinos y vecinas de otros barrios de la ciudad en cuyas zonas no ha llegado la iluminación navideña. Cerdá ha manifestado que la ciudad, en lugar de presentar un estado de luz y color propio de estas fechas, no cuenta con adornos que atraigan a los visitantes y ha asegurado que no comprende que tiene la corporación municipal en contra de la Navidad.

La portavoz de Vox también ha criticado las ayudas que ofrece el ayuntamiento cada año para aquellos ilicitanos e ilicitanas que se encuentran en el extranjero para volver a casa por Navidad. Amparo Cerdá ha afirmado que con esta ayuda de 100€ solo se están beneficiando 150 personas que ya están trabajando en otro país y que este gasto de 15.000 euros podría invertirse en otras cosas en lugar de subir los impuestos.