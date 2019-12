Vox Elda destituye a su secretaria municipal por "falta de afinidad" en el trabajo

El portavoz de Vox Elda en el ayuntamiento, José Mateos ha decidido prescindir de su secretaria municipal, responsable de redes del partido, Esther Mendiola ante lo que considera “falta de afinidad” en el trabajo.

Mateos, con quien Radio Elda Cadena SER ha podido hablar, ha explicado que “no existía un buen ambiente de trabajo” y por tanto ha perdido la “confianza” que suponía este cargo que el partido otorga a la persona que considera más afín. Mateos considera que Mendiola “se atribuía funciones que no le competía”.

El portavoz municipal afirma que, por ahora, no va a contar con ningún secretario municipal y que para atender las visitas ciudadanos, facilitará en la puerta un número de teléfono para que se pongan en contacto directo con él.

Unas discrepancias que vienen de lejos, según el edil y cuya decisión se tomó la semana pasada, siendo el viernes oficial.

Eso sí, asevera el edil, su partido no se ha puesto en contacto con él para hablar sobre ésta u otras cuestiones como por ejemplo, su aparición en la concentración del 25N, Día Internacional contra la Violencia de Género.

Esta emisora se ha puesto en contacto con la ex secretaria y responsable de redes de Vox Elda, Esther Mendiola quien no ha querido pronunciarse al respecto recordando que el partido no puede hablar con el grupo PRISA y por tanto, veta a este medio.