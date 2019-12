Los pensionistas vuelven este lunes a las calles. Continúan luchando por lo que consideran justo. Habrá concentración de la Coordinadora de Jaén por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, como cada primer lunes de mes, en la Plaza de San Francisco de la capital a las 12:00 horas. Ahora, los pensionistas tienen en el punto de mira al gobierno que pueda formarse tras el acuerdo adoptado por PSOE y Unidas Podemos. Ven con preocupación las presiones que están recibiendo de entidades que definen como "capitalistas" para no desarrollar lo que consideran "una política en defensa de las personas trabajadoras".

Algo que no van a consentir, a través de las habituales movilizaciones que se desarrollan en toda España para defender que "las pensiones presentes y futuras son un derecho y que son sostenibles" ya que explican que el gasto en pensiones en España representa actualmente un 10% del PIB, 3 y 4 puntos menos que en Francia o Italia. No es el único dato preocupante, porque "en la última década los sueldos y salarios sólo han crecido un 0,08%". Eso sí, aseguran que "los beneficios empresariales han crecido un 11%". Esto demuestra que los trabajadores no han salido de la crisis.

Van más allá informando que "uno de los ingredientes del aumento del beneficio empresarial es el descenso de las cotizaciones sociales a cargo de los empleadores, cuyo peso dentro del reparto se ha reducido en términos absolutos en la década de crisis", algo definido como "recortes invisibles por su escaso conocimiento por la población".

La política de los últimos años, que ha permitido que las empresas reduzcan sus costes en detrimento del trabajador, será otra de las razones para que jubiladas y jubilados salgan a las calles.