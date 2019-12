Año de luces y sombras de la Junta en Jaén

En la provincia de Jaén, el año transcurrido desde aquel 2 de diciembre de 2018 ha pasado con algunas luces y muchas sombras. La Junta de Andalucía ha tenido un año con algunos anuncios que podrían suponer cierto revulsivo para la provincia y para la capital, pero también ha tenido que enfrentarse a cuestiones que les han supuesto auténticos quebraderos de cabeza.

Podríamos hablar de la situación del tranvía de la capital. Se ha desatascado levemente. Hay, a priori, buena sintonía entre Ayuntamiento, gobernado por PSOE y Ciudadanos, y la nueva Junta de Andalucía. El sistema tranviario se encuentra a expensas de la firma de un convenio de colaboración entre ambos. Ayuntamiento sufragaría un 25% y Junta un 75. Aun así, los cimientos han temblado después de unas desafortunadas declaraciones de la consejera de Fomento cifrando en 38 millones el sobrecoste. Anunció que la infraestructura se plantó en 121 millones, pero era algo ya conocido desde hacía mucho tiempo.

Otra cuestión anunciada por el gobierno andaluz ha sido la intención de construir la Ciudad Sanitaria y la de la Justicia. Algo que conllevará mucho tiempo. Hay buen propósito también desde Ayuntamiento y Diputación para ello.

Comedores escolares

La Junta de Andalucía se ha encontrado de frente con diversos problemas. El más significativo ha sido el de los comedores escolares. La empresa encargada de 37 de ellos en toda la provincia anunciaba su cese a la Junta, como mínimo, una semana antes de que lo anunciara el delegado del ramo. Éste, a su vez, lo anunció públicamente solamente un día antes de que se echara abajo el servicio para 1.900 niños, y sus correspondientes madres y padres. Algo que se convirtió en un polvorín.

Atascos

No ha sido lo único… en plena campaña de la aceituna hemos podido asistir a un auténtico colapso en las ITV de la provincia que han dado citas a dos meses vista. Otro atasco monumental es en la sanidad jiennense. La falta de personal sanitario se ha notado a la hora de pedir cita. En algunos centros sanitarios ofrecen cita con el médico de familia a diez días vista. Pero esto no es nada en comparación con ciertas especialidades. Hace poco conocíamos el caso de un paciente que no conocerá los resultados de sus pruebas diagnósticas hasta noviembre de 2020. Se le da cita a 14 meses vista.

Por cierto, respecto a sanidad, el Hospital de Cazorla sigue exactamente igual. Todo, a priori, listo para que pueda abrirse el conocido como Chare de Cazorla, pero no se abre. Se ha anunciado su apertura en distintas fechas y, por ahora, nada de nada.